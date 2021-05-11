India: Payaso lucha contra la pandemia de COVID19

Luego del aumento de casos de COVID-19 en la India, un hombre disfrazado de payaso puso manos a la obra. Salió a las calles de los barrios más pobres de Mumbai; desinfectó varias casas en distintos vecindarios y entregó cientos de cubrebocas a niños y niñas.

A clown disinfects a poverty-stricken area of India's Mumbai, hands out masks to children pic.twitter.com/DiDONOwFle — Reuters (@Reuters) May 4, 2021

Esta semana los casos de COVID-19 superaron los 20 millones en la India

El lunes, el país reportó más de 300.000 nuevos casos de coronavirus por duodécimo día consecutivo, mientras que las muertes por COVID-19 aumentaron en 3.417.

En medio de la crisis, Ashok Kurmi continúa su labor de desinfección en Mumbai. Al trabajar en una empresa farmacéutica, Kurmi se ha propuesto otro objetivo además del de la limpieza, ahora también busca guiar a niños y adultos sobre cómo evitar contagios y la propagación del coronavirus.

"Les digo a los niños que es muy importante que utilicen el cubrebocas, que mantengan sus manos limpias y mantengan el distanciamiento social. Intento difundir información que puede salvar vidas del coronavirus", dijo Kurmi.

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"Ahora es momento de mantenernos sanos y seguros", dijo Kurmi.

Con 348.529 casos nuevos en las últimas 24 horas, el total de infecciones de la India asciende a 23,34 millones, mientras que el total de muertes aumentó a 254.225, según datos del Ministerio de Salud.

"Soy Ashok Kurmi, trabajo en una empresa farmacéutica. Trabajo desde los 14 años. El trabajo social es mi pasión. El COVID ha estado aquí durante dos años, y durante ese tiempo yo he hecho diferentes cosas para ayudar a niños y adultos, para difundir la información proporcionada por el gobierno. Uso diferentes disfraces para llamar la atención, para hacer los días más amenos. Intento rescatar la poca felicidad que vivimos en estos tiempos".

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