Explosión de carro bomba en base militar de Cúcuta, Colombia

Se registró la explosión de dos carros bomba dentro del batallón del ejército en Cúcuta, Colombia. Además, testigos aseguran haber escuchado tres detonaciones al interior del edificio oficial.

Se trata de un incidente en la unidad militar más importante del nororiente colombiano, donde se coordinan todas las operaciones contra el ELN y las disidencias de las FARC.

#ATENCIÓN | Impresionante video de la explosión de carro bomba en la Brigada 30 del Ejército, en Cúcuta.



Otras imágenes similares circulan en redes sociales

Más de 20 heridos tras explosión

De acuerdo con la información que se ha conocido con el paso de las horas, se habla de 22 personas heridas tras la explosión del carro bomba en la Brigada 30 del Ejército Nacional en Cúcuta. Tres de ellos estarían en delicado estado de salud.

Tras el estallido, más de 30 ambulancias y vehículos de la Cruz Roja ingresaron al lugar para desalojar de la brigada del ejército nacional a quienes resultaron heridos.

¿Se trató de un atentado?

Las autoridades aún no se han pronunciado, no han entregado una versión oficial de lo que sucedió, no se sabe si fue un atentado o fue un accidente, pero lo que sí se sabe es que continúan llegando equipos de emergencia para atender a las personas que resultaron lesionadas.



El presidente Iván Duque lamentó lo ocurrido y ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, trasladarse inmediatamente a la ciudad de Cúcuta para ponerse al frente de las investigaciones que permitan esclarecer la situación presentada este martes.

“Ante la explosión de dos vehículos al interior de la Brigada 30 del Ejército en la ciudad de Cúcuta, he dado instrucciones al Ministro de Defensa, Diego Molano, para que se dirija a la ciudad y adelante las investigaciones que permitan esclarecer esta lamentable situación”, detalló el mandatario.



Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa señaló que se activarán “las acciones pertinentes frente a estos graves hechos”.

El ministro de defensa estará en la capital norte de Santander para presidir un consejo de seguridad y determinar qué fue lo que sucedió en Cúcuta, Colombia.

