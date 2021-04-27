Competencia de globos aerostáticos pinta de colores el cielo en Crimea

Los seguidores de los globos aerostáticos se reunieron en Crimea, justo la península que Moscú anexó a Ucrania en el 2014, para participar en lo que denominaron el "Biatlón Aéreo", una nueva disciplina deportiva que está ganando popularidad entre los aficionados al globo.

Balloon enthusiasts took to Crimean skies to compete in an airborne race pic.twitter.com/XslESKkv6t — Reuters (@Reuters) April 26, 2021

"Vamos a volar, tenemos objetivos para acertar dados por el juez. Así que acercándonos al objetivo, sacamos el arma. Y cuanto más cerca estemos del objetivo, más posibilidades de acertar tenemos", aseguró Sergey Shtentsov, uno de los participantes.

La disciplina requiere buenas habilidades de precisión ya que, de acuerdo con las reglas, los pilotos tienen que golpear objetivos en el suelo con una pistola láser mientras se acercan a sus marcas en el aire.

Una prueba de habilidades mentales y físicas

La carrera de este año se convirtió en una prueba seria para las habilidades de navegación y pilotaje de los participantes, pues el clima fue distinto al pronóstico y tuvieron que improvisar: "El tiempo ha sido difícil hoy, no de acuerdo con el pronóstico. Se suponía que íbamos directamente al norte, pero íbamos a todas partes. Y los pilotos subían y bajaban las altitudes en busca de corrientes de aire para dirigir un globo aerostático en la dirección correcta, ya que no tiene rueda ni motor, solo puede hacerlo buscando corrientes de aire", dijo Shtentsov.

Globos aerostáticos pintan de colores el cielo en Crimea. REUTERS.

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Solo la mitad de los equipos participantes lograron alcanzar sus objetivos, así lo dijo el juez Damir Migazetdinov: "Por supuesto que es difícil si solo la mitad de los once participantes lograron alcanzar sus objetivos, menos de la mitad. Este deporte exige buenas habilidades y buen cerebro, siempre necesitas calcular el viento, necesitas calcular eso"