Conductor atropella a multitud en Bélgica y mata a 6 personas

Al menos 6 personas murieron y 70 resultaron heridas luego de que un sujeto a bordo de su vehículo, las atropellara mientras celebraban las fiestas de carnval en la localidad de Strépy-Bracquegnies, en el municipio de La Louvière en Bélgica.

Según testigos el vehículo pasó a gran velocidad y tras atropellar a las personas, el conductor intentó escapar pero fue intereceptado y entregado a las autoridades.

Una fiesta que se convirtió en tragedia

A través de su cuenta de tuiter, la ministra del Interior de Bélgica, Annelies Verlinden expresó sus condolencias a las víctimas de este atropellamiemto. En su mensaje se leía "Mi más sentido pésame a las familias y amigos de los fallecidos y heridos en el incidente ocurrido esta mañana en Strépy. Lo que suponía que iba a ser una fiesta agradable se convirtió en una tragedia".

Mes sincères condoléances aux familles et amis des personnes décédées et blessées lors de l'incident survenu ce matin à Strépy. Ce qui était censé être une fête conviviale a tourné au drame. Nous suivons la situation de près. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) March 20, 2022

Tras conocer los hechos, autoridades locales de todos los niveles se unieron a la solidaridad con las víctimas y sus familias.

Al menos una decena de los heridos por este atropellamientos se reportan en estado grave. Los hechos se registraron alrededor de las 5 de la mañana de este domingo, cuando las personas que asistían a las fiestas del carnaval acompañaban a un grupo de Gilles un personaje tradicional de estas festividades de carnaval en Binche, celebración reconocida por al UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Police officers patrol at the site where a vehicle drove into a group of Belgian carnival performers who were preparing for a parade in the village of Strepy-Bracquegnies, Belgium March 20, 2022. REUTERS/Johanna Geron|JOHANNA GERON/REUTERS

Ocho ambulancias llegaron al lugar de la tragedia para atender a los heridos, de igual manera se presentaron un grupo de psicólogos que ayudaron a calmar a las personas que entraron en crisis nerviosa al ser testigos de semejante tragedia.

Los testigos del atropellamiento describían una escena dantesca, algo que nunca imaginaron ver. Según las autoridades hasta el momento no hay elementos que indiquen que esta tragedia, tenga una motivación terrorista.

Las investigaciones continuarán para determinar los motivos de este sujeto para atropellar a estas personas o si se trató de un trágico accidente.

