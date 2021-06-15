Usando la cámara térmica del dron, puede encontrar animales atrapados bajo escombros o atrapados en árboles y luego trabajar para llegar a ellos a pie. Conoce a Douglas Thron rescatista de animales en zonas de desastre.

El dron también tiene la ventaja de no hacer demasiado ruido, lo que puede angustiar aún más a los animales, y es mucho más rápido que las técnicas convencionales para localizarlos.

Thron dijo mientras volaba el dron en el Cañón Tujunga de California, "Yo había trabajado como director de fotografía filmando a un tipo que rescataba animales como tema y él estaba usando un alcance infrarrojo para encontrar gatos después de los incendios y pensé '¿Sabes qué? Imagínese si colocamos este visor infrarrojo en un dron, ¿cuántos animales más podría encontrar realmente? ".

Añadió: "Construí un gran dron personalizado y le puse una cámara infrarroja más grande, un foco y una lente de zoom y luego comencé a rescatar animales por todo el lugar, Bahamas, Australia con koalas después de los incendios, y Oregon, Louisiana con incendios. y huracanes y ahora prácticamente he estado viajando durante dos años seguidos haciéndolo ".

Thron ha tenido que superar numerosos obstáculos con los servicios de emergencia para que pueda unirse a sus esfuerzos de rescate.

Cuando estaba en Australia rescatando animales durante los incendios forestales a principios de 2020, fue contratado por el Fondo Mundial para la Naturaleza para superar los límites de su trabajo con drones.

La organización le pidió que intentara encontrar todos los animales que pudiera, por pequeños que fueran.

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Así que pude convertir pequeños animales espinosos parecidos a puercoespines como equidnas en pequeñas zarigüeyas pigmeas en un árbol que eran del tamaño de un ratón ", dijo.

"Puede volverse realmente pequeño, por lo que ni siquiera necesita ser como un perro o un gato. Puede tener animales realmente pequeños", agregó.

Tratando de ayudar a un perro joven abandonado que eludía a todos en las montañas alrededor de San Bernadino, Ghost finalmente fue capturado y ha sido adoptado por Thron y su novia y ahora los acompaña en sus aventuras.

Thron ha rescatado cientos de animales hasta la fecha y quiere expandir su negocio.

Dijo: "Quiero decir, con los desastres naturales cada vez más grandes, mi objetivo final es tener un rancho de rescate de animales donde las personas puedan adoptar estos animales porque la mayor parte de los animales, los dueños nunca se encuentran o son animales abandonados y también además de tener el rancho de rescate de animales, quiero ser pilotos de drones capacitados y calificados sobre cómo usar esta tecnología infrarroja y también rescatar animales ".

