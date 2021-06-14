Todo lo que tienes que saber de Brandon Moreno, campeón de la UFC

Brandon Moreno, campeón de la UFC, es un mexicano y peleador de artes marciales mixtas, quien recién se convirtió en campeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC), en la categoría de peso "mosca".

Brandon Moreno, primer campeón mexicano de la UFC

Brandon Moreno es también conocido como "El Bebé Asesino" y a sus 27 años de edad, logró obtener el cinturón de peso mosca en el máximo circuito de las Artes Marciales Mixtas, luego de participar en la cartelera "UFC 263", efectuada durante la noche del sábado 12 de junio (2021) en Glendale, Arizona.

Carrera profesional de Brandon Moreno

Originario de Tijuana, Baja California, Brandon Moreno (7 de diciembre de 1993), comenzó su carrera como profesional cuando tenía 17 años. Entre los años 2011 y 2013 participó en el circuito nacional donde logró un récord de 6 victorias por tan solo 3 derrotas.

Durante su participación en la "World Fighting Federation" (2014), fue seleccionado para ser uno de los contendientes en la categoría de peso mosca durante la temporada "25" de "The Ultimate Fighter".

Moreno y su participación en "The Ultimate Fighter"

Brandon Moreno cayó durante la segunda ronda de la etapa inicial de "The Ultimate Fighter: Tournament of Champions", sin embargo atrajó la atención de la Ultimate Fighting Championship (UFC), y para el año 2016 se convirtió en peleador de dicha compañía.

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En 2018, la UFC decidió terminar su contrato con el peleador que durante esa primera incursión había logrado ganar tres peleas y perder otras dos.

Legacy Fighting Alliance le abrió las puertas y fue justo allí en donde logró el título de su categoría luego de vencer al cubano Maikel Pérez y un mes después firmó nuevamente contrato con la UFC (Ultimate Fighting Championship).

Brandon Moreno, campeón de la UFC|Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports

Segunda etapa de Brandon Moreno en UFC

En la primera pelea durante su segunda etapa con la UFC, "El Bebé Asesino" consiguió un empate ante el peleador Askar Askarov. posteriormente logró 3 vistorias seguidas y un empate. Estas peleas fueron la "antesala" para el combate más importante de su carrera: Su pelea contra Deiveson Figueiredo, misma que terminaría por convertirlo en el campeón de peso mosca de UFC.

Brandon Moreno, campeón peso mosca en UFC:

"Sí se puede", pero a veces no lo logramos, pero ¡hoy sí se pudo!.

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Brandon Moreno logró obtener el cinturón de peso mosca en el máximo circuito de las Artes Marciales Mixtas, luego de participar en la cartelera "UFC 263", efectuada durante la noche del pasado sábado (12 de junio 2021) en Glendale, Arizona.