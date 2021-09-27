Expertos del Instituto de Geología y Minería de España (IGME) y la Unidad de Emergencia Militar de España (UME) monitorearon la corriente de lava y el gas que emana del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma durante la noche del lunes (27 de septiembre). Continúa errática la actividad del volcán Cumbre Vieja en España.

Los especialistas ya habían advertido recientemente que resultaba imposible predecir cuál sería el rumbo que tomaría este fenómeno. No obstante, el Instituto Volcanológico de Canarias informó en la mañana de este lunes que el tremor volcánico y la actividad explosiva estromboliana habían casi desaparecido en las últimas horas.

Después de una desaceleración en la actividad hasta casi detenerse en la mañana, el volcán comenzó a arrojar lava y humo nuevamente alrededor de las 11:00 (10: 00GMT) del lunes, dijeron los investigadores, mientras que algunas aldeas costeras fueron bloqueadas en anticipación a la llegada de la lava al mar.

Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), afirmó que el volcán no mostraba “una actividad clara”, lo que dificultaba que los especialistas pudieran hacer una previsión de cómo evolucionará.

Incertidumbre ante emisiones del volcán.

Ante la incertidumbre, Morcuende añadió que prefería que el volcán “evacue de manera natural toda su lava por los cauces que lo ha hecho hasta ahora”, y que no deseaba “que se abran nuevas bocas de forma explosiva”.

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Involcan y el National Geographic Institute habían dicho más temprano el lunes que las explosiones y temblores alrededor del volcán Cumbre Vieja se habían ralentizado, pero la calma duró poco y la erupción se reanudó poco antes de las 11 a.m. hora local.

Nubes de gas tóxico y explosiones ante llegada de la lava al mar.

Las autoridades bloquearon las áreas costeras de San Borondón, Marina Alta y Baja y La Condesa, donde se espera que el flujo de lava sobrecalentada golpee el Océano Atlántico, provocando probablemente nubes de gas tóxico y explosiones.

"La gente debe seguir las indicaciones de las autoridades y permanecer en su casa con las puertas y ventanas cerradas", dijeron los servicios de emergencia de Canarias en su cuenta de Twitter.

La aerolínea local Binter dijo que reanudaría los vuelos desde y hacia las islas el lunes por la tarde si las condiciones seguían siendo favorables. El aeropuerto reabrió el domingo después de un breve cierre debido a cenizas volcánicas, pero todos los vuelos fueron cancelados.

Restringen movimiento marítimo.

La Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife ha acordado desplazar al norte la zona de exclusión de la navegación por riesgo de caída al mar de lava del nuevo volcán de La Palma, y que pasa a comprender desde La Bombilla hasta 0.2 millas al sur del puerto de Tazacorte.

Además, se restringe la maniobra de entrada y salida de buques en el puerto en la zona de la punta del dique y, en el caso de que el vertido de lava en el mar sea a menos de 1.2 millas de la bocana, se prevé un posible cierre del puerto, informa en un comunicado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Cientos de estructuras arrasadas.

Desde que el volcán comenzó a entrar en erupción el 19 de septiembre, el flujo de lava negra se ha tragado más de 230 hectáreas, dijo el servicio de monitoreo satelital de la Unión Europea Copérnico, tragando cientos de casas, así como carreteras, escuelas, iglesias y plantaciones de banano y 500 o 600 edificios destruidos y Quedan 2,000 metros hasta el mar y en su camino hay cientos de casas más, lo que ha obligado a miles a desalojar.

No se han reportado víctimas mortales ni heridos graves, pero alrededor del 15% de la cosecha de banano de la isla podría estar en riesgo, poniendo en peligro miles de puestos de trabajo.

