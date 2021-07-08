Continúa hospitalizado el Papa Francisco en Roma

Después de ser intervenido quirúrgicamente el pasado domingo, continúa hospitalizado el Papa Francisco en Roma, pero presentó fiebre.

Continúa hospitalizado el Papa Francisco en Roma, se está recuperando de una cirugía intestinal en el hospital Gemelli y se informó que presentó fiebre el miércoles por la noche, pero los exámenes microbiológicos y de imágenes en el pecho y abdomen no arrojaron afecciones de preocupación, dijo el jueves el Vaticano.

"Su Santidad el Papa Francisco pasó un día en calma, comiendo y moviéndose sin asistencia", dijo el portavoz Matteo Bruni en un comunicado en el que explicó que la fiebre nocturna fue transitoria.

Francisco de 84 años fue sometido a una operación de tres horas el domingo por la noche denominada hemicolectomía izquierda, un procedimiento en el se remueve un tramo del colon, que en su caso registraba un estrechamiento severo, dijo el Vaticano.

Se espera que el Papa pase un total de siete días en el hospital, siempre que no haya complicaciones.

Agradecimientos del Papa

A través de su cuenta de twitter, el pontífice agradece a quienes le han demostrado cercanía durante su estancia en el hospital Gemelli de Roma.

"Estoy conmovido por los numerosos mensajes y el afecto recibido en estos días. Agradezco a todos su cercanía y oración". Es el tuit del Papa Francisco en su cuenta @Pontifex. El Pontífice ha recibido numerosos mensajes de pronta recuperación, entre ellos, destaca el testimonio de Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Católicos de todos los armenios, que ayer dirigiéndose a su "amado hermano en Cristo", aseguró: "Rogamos al Señor Celestial que lo guarde y proteja en su misericordia, concediéndole longevidad y muchos años fructíferos de pontificado."

Varios jefes de Estado y de gobierno también han expresado su cercanía al Papa, entre ellos de la presidenta de la República de China Tsai Ing-Wen, del Presidente del Estado de Palestina y del Comité Ejecutivo de la OLP, Mahmud Abbas.

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El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, quien al "presentar, también en nombre de la nación", los "mejores deseos de una pronta recuperación", aprovechó "la ocasión para renovar los más sinceros deseos de salud y bienestar a Su Santidad y al mundo católico" - y del Presidente de la República de Chipre, Nicos Anastasiades, que "en estas horas de prueba personal" espera una "rápida recuperación", rezando "fervientemente para que Nuestro Señor Jesucristo conceda a Su Santidad salud y fuerza". Yo, mi gobierno y el pueblo de Chipre esperamos de hecho su pronta y completa recuperación", concluyó.

Francisco es el segundo Pontífice, después de San Juan Pablo II, en ser hospitalizado en el Hospital Universitario, que ha sido parada de las visitas de los Papas desde su creación.

Condena asesinato

El papa Francisco también se unió a las voces para condenar el "atroz asesinato" del presidente de Haití, Jovenel Moise , y expresó sus "condolencias" al pueblo haitiano, para el que deseó "un porvenir de concordia fraterna, de solidaridad y de prosperidad", informó hoy el Vaticano.

"Al tener noticia del atroz asesinato del que ha sido víctima el presidente de Haití, Su Santidad el Papa Francisco transmite sus condolencias al pueblo haitiano y a su esposa, también gravemente herida, cuya vida encomienda a Dios", dijo la Santa Sede en un comunicado firmado por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

"Mientras ruega al Padre de la Misericordia por el descanso del alma del fallecido, el Santo Padre expresa su tristeza y condena toda forma de violencia como medio para resolver crisis y conflictos", añadió Parolin sobre Francisco.

El presidente haitiano murió asesinado por hombres armados que asaltaron su domicilio en la capital Puerto Príncipe, mientras su esposa Martine resultó herida de bala, según informó el primer ministro interino, Claude Joseph.

Francisco también "desea para el querido pueblo haitiano un porvenir de concordia fraterna, de solidaridad y de prosperidad" y "en señal de consuelo invoca la abundancia de las bendiciones divinas sobre Haití y todos sus habitantes", concluyó la nota.

