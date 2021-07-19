En Austria, Países Bajos y República Checa, las lluvias también han provocado severos destrozos. Continúa la emergencia en Alemania ante devastadoras inundaciones.

Crece el peligro de desbordamientos de ríos en el este y el sur de Alemania.

El ejército alemán publicó imágenes aéreas este lunes que muestran el alcance de la devastación causada por un severo deslizamiento de tierra y fuertes inundaciones en las regiones occidentales del país.

El nuevo balance de víctimas corresponde principalmente al estado federal de Renania-Palatinado, con un total de 110 fallecidos solo en la región de Ahrweiler, entre las ciudades de Coblenza y Colonia.

Tras el inicio de fuertes precipitaciones este jueves, los mayores estragos se han producido al desbordarse afluentes del Rin y otros grandes ríos de la región, incapaces de absorber el volumen de las aguas, lo que derivó en deslizamientos de tierras.

Cientos de desaparecidos

Hay unas 1,300 personas desaparecidas en el distrito de Ahrweiler, en el norte de Renania.

Es el peor desastre natural de Alemania en más de medio siglo.

Cientos de personas seguían desaparecidas o inalcanzables, ya que varias áreas eran inaccesibles debido a los altos niveles de agua, mientras que la comunicación en algunos lugares aún estaba inactiva.

En ambos estados federados se procede ya a las labores de desescombro y reforzamiento de diques y canales, así como a restablecer los servicios básicos, desde comunicaciones ferroviarias y terrestres a suministro de electricidad y agua potable.

Continúan desbordamientos

La situación se ha vuelto más tensa en Sajonia, al este, y en Baviera, al sur, donde se han producido algunos desbordamientos tras días de lluvias persistentes.

La canciller alemana, Angela Merkel, viajó este domingo a una de las regiones afectadas por las devastadoras inundaciones del oeste alemán.

Merkel se desplazó al estado de Renania Palatinado, al que corresponde el más alto número de fallecidos (con 110 muertos contabilizados) todos ellos en la región de Ahrweiler.

Ahí se encuentra la pequeña población de Schuld, de unos 700 habitantes, que quedó prácticamente arrasada por las aguas del río Ahr, afluente del Rin.

Esperan recuperar más cuerpos.

Se espera que se encuentren más cuerpos a medida que las aguas de la inundación retrocedan, según la policía.

En Bélgica hay que sumar por su parte otros 27 fallecidos, lo que eleva la cifra total de muertos a, al menos, 184.

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Las autoridades belgas han alertado de que la "situación en la red de distribución eléctrica sigue siendo extremadamente complicada". Además, la movilidad se encuentra gravemente limitada, con los servicios de trenes y autobuses suspendidos.

Partes del sur de los Países Bajos también se vieron afectadas, mientras que las lluvias torrenciales llegaron a Austria durante la noche y causaron inundaciones en la ciudad de Hallein, cerca de la frontera con Alemania.

Los científicos han dicho durante mucho tiempo que el cambio climático provocará lluvias más intensas. Pero determinar su papel en estas implacables lluvias llevará al menos varias semanas de investigación, dijeron científicos.

