Tiroteo interrumpe partido de baseball, en Washington DC

Lo que era una tranquila noche de baseball, de pronto se convirtió en una pesadilla para los de fanáticos en el estadio National Parks de Washington DC. Un tiroteo interrumpió la sexta entrada entre Washington Nationals y San Diegos Padres.

Aunque se produjo fuera, el suceso provocó caos en el estadio en el que se jugaba el partido, pues los asistentes pensaron que el tiroteo se producía entro del recinto deportivo.

Un mensaje en el marcador inicialmente decía a los espectadores que permanecieran en el estadio. Luego se actualizó y avisó que era seguro abandonar el recinto.

"Al principio pensamos que eran fuegos artificiales. La gente, un par de personas, empezaron a correr, y entre más vimos, más y más gente corría, y oímos más disparos, entonces es cuando nos dimos cuenta de que era real....(el tiroteo)", reportó una de las asistentes al juego.

Por suerte, el tiroteo no dejó víctimas mortales.

La policía de Washington DC actuó de inmediato y capturó a dos de los involucrados, también lesionados en el incedente al interceptarlos luego de huir del lugar.

La tercera herida, cuya vida no corre peligro, es una mujer que asistió al partido, informó el subjefe de la policía de Washington Ashan Benedict, quien también confirmó que son solo tres heridos y no los cuatro que se creía inicialmente.

El tiroteo inicó a las 21:30, hora local, y se trató de un altercado entre dos vehículos en las inmediaciones del estadio.

🇺🇸🔴 URGENTE Al menos 4 heridos deja tiroteo en los alrededores del estadio de los Washington Nationals cuando jugaban contra los Padres de San Diego, en el audio de la transmisión se colaron los disparos. 🧵👇pic.twitter.com/loQ9mZyeXD — Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) July 18, 2021

Reanudarán partido en Washington DC tras tiroteo

Las autoridades confirmaron que el estadio no era el blanco. "Creemos que este fue un incidente aislado. Una vez más, no tuvo nada que ver con el juego de esta noche, y que es seguro venir aquí", dijo Chris Geldart, consejal de seguridad Washington DC.

Por ello, el partido de baseball se reanudaró el día de hoy tal como informaron Washington Nationals a través de Twitter.

Tonight's game has been suspended due to an incident surrounding Nationals Park.



It will resume tomorrow, Sunday, July 18, at 1:05 PM ET. pic.twitter.com/PAGf0uYZ9Y — Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021

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