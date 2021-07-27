Continúan inundaciones en China por lluvias. Soldados del Ejército ayudaron a los residentes varados en sus propiedades por las graves inundaciones en la ciudad de Weihui, en la provincia de Henan, en el centro de China.

Más de dos metros de profundidad.

Debido a las fuertes lluvias se inundó el área urbana de Weihui y aumentó rápidamente su profundidad superando los dos metros en algunos lugares.

Miles de trabajadores médicos, pacientes y sus familias en el Primer Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Xinxiang pedian ser desalojados de manera urgente después de que las inundaciones causaron cortes de energía y agua en el hospital.

Miles de personas atrapadas.

Residentes de muchas comunidades de la ciudad también quedaron atrapados por la elevación del agua.

Más de 300 oficiales y soldados desplegaron más de 60 botes y ocho kayaks para buscar y rescatar a los residentes varados en nueve lugares, incluidas comunidades y centros médicos.

Los oficiales y soldados trabajaron durante todo el día a pesar de las dificultades causadas por la oscuridad y la falta de información sobre las condiciones del agua durante la noche.

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Según las estadísticas, el Ejército ha desalojado y llevado a lugares seguros a más de 9,000 residentes en sus operaciones de rescate.

El tifón In-Fa.

En tanto, la infraestructura en Zhejiang continúa restableciéndose a medida que el tifón In-Fa pierde fuerza.

Hasta el lunes por la tarde, se había restaurado el suministro eléctrico en el 95 por ciento de los 3.03 de millones de hogares afectados en Zhejiang.

Seis aeropuertos en las ciudades de Hangzhou, Wenzhou, Quzhou, Taizhou, Yiwu y Zhoushan han reanudado sus operaciones.

El tifón In-Fa, el sexto de este año, tocó tierra por primera vez en el distrito de Putuo de la ciudad de Zhoushan en Zhejiang el domingo, aproximadamente a las 12:30 horas.

El tifón tocó tierra por segunda vez alrededor de las 09:50 horas del lunes en la zona costera de la ciudad de Pinghu en Zhejiang.

Fuertes lluvias, vendavales e inundaciones provocadas por el tifón In-Fa causaron estragos en Zhejiang, provocando cortes en los suministros de luz y agua, y obligando a suspender el tráfico en carreteras, aeropuertos, estaciones de tren y puertos. Más de 1.5 millones de residentes fueron trasladados a refugios temporales.

El lunes por la noche, la Administración de Seguridad Marítima de Ningbo rebajó la alerta para tifones del nivel tres al nivel dos.

También llegaron al puerto de Ningbo-Zhoushan los primeros buques de carga desde que In-Fa entró en China.

El martes por la mañana, más barcos que navegaban sin rumbo en mar abierto para mantenerse alejados de los fuertes vientos fueron guiados por los departamentos marítimos locales para regresar a puerto.

Provocó enormes olas.

Coincidiendo con la llegada de un maremoto, el tifón provocó enormes olas en el río Qiantang en la ciudad de Haining de Zhejiang el lunes.

A fin de garantizar la seguridad de los visitantes, las autoridades locales cerraron todos los miradores a lo largo del río.

