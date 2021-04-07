Costa Rica guardará vacunas AstraZeneca hasta conocer secuelas

Mientras espera conocer más opiniones sobre las posibles secuelas de la vacuna de la farmacéutica británica AstraZeneca, Costa Rica evitará su aplicación en tanto continúa inmunizando a su población contra la COVID-19. Pretenden esperar hasta conocer el criterio de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) sobre posibles efectos secundarios, dijo el martes el ministro de Salud del país centroamericano, Daniel Salas.

El anuncio de la autoridad se produce a pocas horas de que la nación reciba 43,200 dosis de ésta vacuna correspondientes a un convenio con el mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Estamos atentos a lo que indiquen la OMS y la EMA con el fin de establecer el uso de esta vacuna antes de su distribución en el país", sostuvo Salas en conferencia de prensa.

La Organización Mundial de la Salud informó este fin de semana a Costa Rica del envío de 43.200 dosis de vacuna contra #COVID19, adquiridas mediante el mecanismo COVAX. Llegarán el miércoles 7 de abril por vía aérea.https://t.co/ivPODPmMcq — Ministerio de Salud de Costa Rica (@msaludcr) April 5, 2021

Sin embargo, el funcionario se mostró a favor de la vacuna británica y la consideró útil para acelerar la inmunización en el país, que actualmente alcanza al 8% de los cinco millones de costarricenses. "La vacuna de AstraZeneca está salvando muchas vidas en el mundo", defendió Salas, en coincidencia con el criterio de la OMS, que ha asegurado que los beneficios de la vacuna superan los riesgos.

Un miembro del regulador de medicinas europeo EMA dijo que hay un "vínculo" muy claro entre el biológico británico y la aparición de casos inusuales de coágulos de sangre en el cerebro. La EMA aseguró posteriormente que aún está realizando una revisión del sérum y espera poder anunciar sus hallazgos el miércoles o jueves.

Te puede interesar: Boris Johnson agradece a AstraZeneca por vacunas contra Covid-19

Las dosis de AstraZeneca previstas para llegar el miércoles a Costa Rica son parte del acuerdo con el mecanismo COVAX para proveer cobertura a un millón de habitantes. Otro millón de vacunas fue adquirido de manera directa con la firma británica, que podría enviar su primer lote a fines de abril. Alemania y Países Bajos han suspendido temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 en menores de 60 años.

OMS niega vínculo entre vacuna AstraZeneca y trombosis

El director de regulación y precalificación de la Organización Mundial de la Salud, Rogerio Pinto de Sa Gaspar, dijo en conferencia de prensa que de momento no ven conexión entre la vacuna AstraZeneca y los casos de trombosis reportados en algunos pacientes vacunados. “De momento, no existe un vínculo entre la vacuna y los eventos trombolíticos y trombocitopenia”, comentó el experto. Además, explicó que “no hay evidencia de que la evaluación de riesgo-beneficio de la vacuna deba ser modificada”, citando los importantes beneficios en términos de reducción de la mortalidad entre la población. Serán en las próximas horas cuando los expertos tomen la decisión de cuál será el estado reglamentario de la vacuna.