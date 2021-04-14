“Cristo Protector”, la tercera estatua de Jesús más grande del mundo

Una imponente estatua rozará el cielo en la zona montañosa de la ciudad de Encantado ubicada en el sur de Brasil, es el "Cristo Protector".

43 metros de alto y 36 de ancho, de mano a mano, son las credenciales que presume el "Cristo Protector", cuyo costo, financiado con donativos particulares, supera el equivalente a los 7 millones de pesos.

Estátua maior que Cristo Redentor repercute na internet.https://t.co/Q1IFD4VlqS — Band.com.br (@portaldaband) April 12, 2021

Su construcción comenzó en el 2019 y esta semana, con ayuda de gigantescas grúas y máquinas de carga le fueron colocados la cabeza y los brazos.

Cristo Protector de la ciudad de Encantado, en Brasil

Contará con un ascensor interno que llevará a los visitantes hasta un mirador ubicado justo en el pecho de la estatua, a 40 metros del suelo.

La tercera más grande del mundo

Su tamaño solo será superado por dos figuras, hablando específicamente de monumentos en honor a Cristo; el Cristo Rey de Polonia, que alcanza los 52.5 metros de altura, 16. de ellos solo en su pedestal y la estatua de Jesús Bendiciendo, ubicada en Indonesia y que tiene una altura de 50 metros.

Este proyecto que dominará la bella estampa arbolada que inunda al estado de Río de Grande del Sur, superará por 5 metros al mundialmente famoso "Cristo Redentor", ubicado en la cima del Corcovado en Río de Janeiro.

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Cristo Protector de la ciudad de Encantado, en Brasil

Si todo sale como está planeado, el "Cristo Protector" se convertirá en el anfitrión oficial de la ciudad de Encantado, en agosto de este 2021.

