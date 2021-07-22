Cuba: Manifestantes detenidos comienzan a enfrentar sentencias

Medios opositores al gobierno cubano informaron que el fotógrafo Anyelo Troya, quien tomó las imágenes del videoclip Patria y Vida, fue condenado a un año de cárcel bajo la acusación de desorden público por su participación en las manifestaciones del 11 de julio.

Troya, de 25 años, en lista negra por su participación en la canción "Patria y Vida"

Raisa gonzález, madre de Anyelo, aseguró que su hijo fue juzgado sin la presencia de su abogado y que ella como familiar, no fue informada a tiempo del juicio por lo que cuando llegó al tribunal, Anyelo ya había sido condenado.

#Cuba Condenado a un año de prisión el fotógrafo Anyelo Troya por "desorden público"👉Otero Alcántara es trasladado a una prisión de máxima seguridad en la provincia de Artemisa https://t.co/mqSj1DhuiU pic.twitter.com/tKlJONKyRw — 14ymedio (@14ymedio) July 21, 2021

Activistas sostienen que el caso de Anyelo es solo el comienzo de una ola de juicios sumarios de los cientos de manifestantes que las autoridades detuvieron durante y después de las inusuales protestas del 11 y 12 de julio.

Y es que la semana pasada, el presidente Miguel Díaz-Canel, dijo en la televisión estatal, que hay personas que recibirán la respuesta que considera la ley cubana y "que será enérgica".

El juicio de Anyelo fue denunciado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) por celebrarse sin la debida defensa ni el debido proceso.

"Tendremos cientos de presos políticos en solo dos semanas", dijo Javier Larrondo, representante de la organización de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders.

Entre los detenidos se encuentran activistas de alto perfil

Entre los cargos que enfrentan algunos de los detenidos estan: instigar disturbios, cometer actos vandálicos, propagación de epidemia o asalto, acusaciones que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión.

Las protestas, que comenzaron en un pequeño pueblo hace 10 días y luego se extendieron, encuentran al país inmerso en la peor crisis económica de Cuba en décadas, lo que se suma a las restricciones a las libertades civiles.

El grupo de derechos humanos Cubalex, que ha creado una planilla de los detenidos que actualiza todos los días, dice que más de 500 cubanos fueron detenidos durante las protestas o después, en un intento por sofocar los disturbios.

Algunos, como el director de teatro Yunior García, que ha estado a la vanguardia de un movimiento de artistas que piden mayores libertades civiles, han sido puestos en prisión domiciliaria.

"Tengo a cuatro funcionarios frente a mi puerta que me impiden salir. Cuando voy a comprar comida o cigarrillos, uno de ellos va conmigo para vigilarme", -Yunior García.

Desaparecidos SOS Cuba

La mayoría de los detenidos han sido mantenidos en régimen de incomunicación, mientras que la ubicación de algunos aún se desconoce, según Cubalex y Human Rights Watch (HRW), de acuerdo con entrevistas a familiares.

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