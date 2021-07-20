Urgen medidas cautelares para periodistas cubanos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conceda de manera urgente medidas cautelares a favor de tres periodistas cubanos detenidos e incomunicados desde hace una semana, por considerar que se encuentran en una situación de gravedad.

Tres periodistas cubanos detenidos e incomunicados

El viernes pasado la SIP sometió a la CIDH la solicitud de medidas cautelares para beneficiar a Henry Constantín Ferreiro, periodista y director de la revista La Hora de Cuba, de Camagüey, y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para Cuba desde 2016; Iris Mariño, periodista y fotógrafa de la revista, y Neife Rigau, diseñadora del medio.

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El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, coincidieron en que la situación de Cuba merece decisiones urgentes de parte de la comunidad internacional. "Estamos seguros de que las autoridades quieren dar un escarmiento a otros periodistas independientes sosteniendo la presión en contra de Constantín Ferreiro, a quien ya venían limitando su movilización y amenazándolo desde que comenzó a desempeñarse como vicepresidente regional de nuestra Comisión de Libertad de Prensa en Cuba", dijeron Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina.

Piden medidas cautelares para periodistas en Cuba

Si bien la SIP reconoció que son numerosos los casos en Cuba que requieren acciones robustas de parte de la CIDH, se concentró en los casos de Constantín Ferreiro, Mariño y Rigau teniendo en cuenta que fueron detenidos el 11 de julio de 2021, permanecen incomunicados y su familia desconoce la condición en la que se encuentran.

La organización argumentó que la CIDH debe considerar la grave situación de riesgo de estos periodistas, víctimas de amenazas y hostigamiento en los últimos años debido a su trabajo independiente. En su petición, la SIP pidió a la CIDH extender las medidas cautelares a las familias de Constantín Ferreiro, Mariño y Rigau, por temor a que sufran represalias por parte del régimen.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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