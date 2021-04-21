¡Culpable de homicidio! Chauvin será sentenciado a mediados de junio

El expolicía de Minneápolis Derek Chauvin fue declarado culpable de asesinato tras el arresto de George Floyd, un hito en la tensa historia racial de Estados Unidos y una reprimenda al trato de las fuerzas del orden a los ciudadanos negros.

El jurado de 12 miembros encontró a Chauvin, de 45 años, culpable de todos los cargos por la muerte de Floyd el año pasado después de considerar tres semanas de testimonio de 45 testigos, incluidos transeúntes, oficiales de policía y expertos médicos. Las deliberaciones se prolongaron por poco más de 10 horas.

Former Minneapolis policeman Derek Chauvin was convicted of murdering George Floyd a rebuke of law enforcement’s treatment of Black Americans https://t.co/Fks5X9HIjR pic.twitter.com/tBihO3Cbdj — Reuters (@Reuters) April 21, 2021

En una acción capturada en video, Chauvin, quien es blanco, presionó su rodilla contra el cuello de un esposado Floyd, un hombre negro de 46 años, durante más de nueve minutos el 25 de mayo de 2020, mientras él y otros tres oficiales lo arrestaban tras ser acusado de usar un billete falso de 20 dólares para comprar cigarrillos en una tienda de comestibles.

Derek Chauvin fue declarado culpable de asesinar a George Floyd. REUTERS/Octavio Jones|OCTAVIO JONES/REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la condena de Chauvin como un "paso adelante", pero dijo que el veredicto es demasiado raro en un país plagado de un racismo sistémico.

"Este puede ser un gran paso adelante en la marcha hacia la justicia en Estados Unidos", dijo Biden en declaraciones desde la Casa Blanca.

President Biden responds to Derek Chauvin’s conviction of murder: 'This can be a giant step forward in the march toward justice in America.' More reactions here: https://t.co/P42ydGEDUT pic.twitter.com/PSa12w11EX — Reuters (@Reuters) April 21, 2021

Chauvin, vestido con un traje gris con corbata azul y camisa blanca, así como una mascarilla celeste debido a la pandemia de coronavirus, asintió y se puso de pie rápidamente cuando el juez dictaminó que su fianza fue revocada. Fue sacado de la sala del tribunal esposado y puesto bajo la custodia del alguacil del condado de Hennepin.

Chauvin se había declarado no culpable de los cargos de homicidio involuntario en segundo grado que involucraba "infligir intencionalmente daño corporal", asesinato involuntario en tercer grado que involucraba un "acto eminentemente peligroso para otros" y homicidio involuntario en segundo grado que conlleva una muerte causada por "negligencia culposa".

Derek Chauvin fue declarado culpable de asesinar a George Floyd. Pool via REUTERS|POOL/via REUTERS

También te podría interesar:

UNICEF: el número de niños migrantes se ha multiplicado este 2021

Festejan sentencia

Fuera del juzgado, una multitud de varios cientos de personas estalló en vítores cuando se anunció el veredicto.

En la plaza George Floyd en Mineápolis, la intersección donde Floyd murió y ahora lleva su nombre, la gente gritaba, aplaudía y lloraba. Desde que ocurrió el homicidio, el sitio se ha convertido en un punto de reunión para las protestas por la justicia racial.

People cheered and cried outside the courthouse in Minneapolis after a jury found former police officer Derek Chauvin guilty on all three counts, including second-degree murder, in the deadly arrest of George Floyd https://t.co/yjhMHsCMLs pic.twitter.com/Afq5m1CvQ4 — Reuters (@Reuters) April 21, 2021

Su sentencia para mediados de junio

Según las pautas de sentencia de Minnesota, Chauvin enfrenta 12 años y medio de prisión por su condena por homicidio por ser su primera condena. Los fiscales podrían, sin embargo, buscar una sentencia más larga hasta un máximo de 40 años si el juez de distrito del condado de Hennepin, Peter Cahill, quien presidió el juicio, determina que hubo "factores agravantes".