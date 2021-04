UNICEF: el número de niños migrantes se ha multiplicado este 2021

Desde el inicio de 2021, el número de niños migrantes reportados en México ha aumentado drásticamente de 380 a casi 3,500, anunció Jean Gough, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

Actualmente, un promedio de 275 niños migrantes se encuentran en México todos los días, luego de ser detectados por las autoridades, esperando para cruzar a Estados Unidos o ser devueltos, según estimaciones de UNICEF.

“Me partió el corazón ver el sufrimiento de tantos niños pequeños, incluidos bebés, en la frontera de México con Estados Unidos”, dijo Gough. “La mayoría de los refugios que visité en México ya están superpoblados y no pueden acomodar al creciente número de niños y familias que migran hacia el norte. Nos preocupa profundamente que las condiciones de vida de los niños y las madres migrantes pronto se deterioren aún más”, detalló.

Hoy lanzamos el proyecto “Inclusión educativa para niñas, niños y adolescentes en situación de migración” cuya finalidad es promover el acceso a la educación básica de la #NiñezMigrante.@GIZMexico @AMEXCID @SEP_mx https://t.co/oUeIrNgRy6 pic.twitter.com/kjLabkIa4i — UNICEF México (@UNICEFMexico) April 20, 2021

Los refugios son una pesadilla para los niños, son lugares hacinados.

En muchos refugios, los niños representan al menos el 30 por ciento de la población migrante. La mitad de ellos ha viajado sin sus padres, que es una de las proporciones más altas jamás registradas. México se ha convertido en un país de origen, tránsito y retorno de estos niños migrantes provenientes en su mayoría de Honduras, Guatemala, El Salvador y México.

En 2020, UNICEF acogió con beneplácito la reforma de las leyes de migración y refugiados, que prohíbe la detención migratoria de niños y prioriza el interés superior de todos los niños migrantes en el desarrollo y aplicación de las políticas y procedimientos de inmigración que los afectan. Es fundamental que la comunidad internacional refuerce su apoyo para la implementación exitosa de sus reformas legales.



En Tijuana, junto a nuestros aliados, implementamos actividades de apoyo emocional para la niñez migrante.

La semana pasada el tema fue "Cuidado al medio ambiente", niñas y niños dibujaron carteles y ayudaron en la limpieza de los albergues separando la basura.#AnteTodoSonNiños pic.twitter.com/ZUQChOTbjX — UNICEF México (@UNICEFMexico) April 20, 2021

En el contexto de la pandemia de COVID-19, el aumento del número de niños migrantes no acompañados, así como la llegada de familias enteras con niños, ha ejercido una presión significativa sobre los centros de asistencia sobrecargados. UNICEF pide una expansión de las instalaciones de acogida para satisfacer las necesidades específicas de las familias con niños no acompañados.

El peligroso viaje desde el norte de Centroamérica hacia Estados Unidos puede durar hasta dos meses en condiciones muy duras. Los desgarradores testimonios de familias migrantes recopilados por equipos de UNICEF indican graves abusos a los derechos humanos durante el viaje, como extorsión, abuso sexual, secuestro y trata de personas. Algunas mujeres migrantes centroamericanas, entre lágrimas, contaron a UNICEF que las privaron de comida, les confiscaron pertenencias como teléfonos celulares, durmieron en el piso y cubrieron a sus hijos con sus propios cuerpos para mantenerlos calientes por la noche.

Este año, niños migrantes han aumentado nueve veces más.

“Las familias centroamericanas no están migrando, están huyendo”, dijo Gough. “Estos niños y sus padres escaparon de la criminalidad de las pandillas, la violencia doméstica, la pobreza, los devastadores huracanes y la pérdida de empleos debido a la pandemia en sus países de origen. Entonces, ¿por qué regresarían? A menudo, no hay nada a lo que puedan volver. Los traficantes se aprovechan descaradamente de su desesperanza y ponen en peligro la vida de los niños durante este peligroso viaje. La mejor manera de dar a las familias migrantes una buena razón para permanecer en sus comunidades es invertir en el futuro de sus hijos a nivel local. La verdadera crisis infantil no está en la frontera de Estados Unidos; está en las comunidades más pobres de Centroamérica”.

Más allá de la respuesta humanitaria en todas las etapas del viaje migratorio, UNICEF pide a la comunidad internacional que coloque a los niños y las mujeres en el centro de todos los planes de inversión en Honduras, Guatemala, El Salvador y México para crear mejores condiciones de vida y oportunidades.

Un nuevo récord: 18,500 niños cruzaron solos a Estados Unidos en marzo.

El año pasado, más de 7,160 niñoscentroamericanos en movimiento se beneficiaron de la asistencia apoyada por UNICEF, como servicios de protección individual, atención sicosocial, actividades recreativas, de aprendizaje y alojamiento.

Junto con sus socios, UNICEF ha estado ampliando su respuesta humanitaria en Centroamérica en los últimos meses. En el primer trimestre de este año, más de 2,100 niños migrantes recibieron asistencia humanitaria. Con la financiación actual, este año se llegará a un total de 10.000 niños.

Sin embargo, las necesidades humanitarias van en aumento y se espera que sigan siendo elevadas en los próximos meses. UNICEF estima que alrededor de 150.000 niños afectados por la violencia en sus lugares de origen necesitarán asistencia de emergencia y desarrollo en los próximos dos años.

UNICEF busca urgentemente 23 millones de dólares para brindar a los grupos más vulnerables acceso a educación de calidad, agua potable y saneamiento.

