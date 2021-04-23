La alerta se prendió el pasado miércoles cuando se alertó de al menos tres embarcaciones que se enfrentaban a elevadas olas. Pero hasta el momento solo hay decenas de migrantes desaparecidos en el mar Mediterráneo.

La línea directa civil Alarm Phone informó que tres barcos estaban en peligro el miércoles, lo que llevó a SOS Mediterranee a iniciar una búsqueda "en mares muy agitados, con olas de hasta 6 metros", dijo la organización no gubernamental en un comunicado de prensa.

Lamentan que países no intervengan

Esta organización humanitaria lamentó que ni las autoridades italianas y maltesas ni tampoco las libias coordinaran la búsqueda de supervivientes, que tuvo que ser organizada de manera informal por los capitanes del "Ocean Viking" y de los tres cargueros implicados.

Las operaciones comenzaron el pasado miércoles, cuando la ONG Alarm Phone recibió tres avisos de barcos cargados con inmigrantes que se encontraban en dificultad.

"Estaban a unas 10 horas de navegación de nuestro barco. Inicialmente nos dirigimos hacia una presunta embarcación de madera con unas 40 personas a bordo, pero no la encontramos. Cuando la buscábamos llegó un aviso de emergencia de la lancha inflable porque se hundía. Navegamos a toda máquina durante la noche en condiciones del mar difíciles, con olas de hasta 3 metros, pero por la mañana solo encontramos los restos de la nave y algunos cuerpos, relató portavoz, Francesco Creazzo, vocero de SOS Mediterranee.

Sólo encuentran cuerpos

Durante la búsqueda de los botes llenos de migrantes, solo encontraron a 13 cuerpos flotando cerca de un bote de goma volcado que se cree que transportaba a 130 personas, dijo la organización humanitaria francesa SOS Mediterranee este viernes. El hundimiento se produjo al noreste de Trípoli.

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Sin embargo, falta localizar a otro bote de madera con unos 40 migrantes a bordo, dijo un portavoz de SOS Mediterranee.

Tres buques mercantes ayudaron al propio barco de rescate de la organización benéfica Ocean Viking a buscar los barcos en aguas internacionales, al noreste de la ciudad libia de Trípoli.

Libia, asolada por conflictos, es una ruta importante para los migrantes que buscan llegar a Europa. La ONG francesa dijo que más de 350 personas han muerto este año en el Mediterráneo central durante el peligroso viaje.

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU dijo en un informe a fines de marzo que el año pasado más de 2,200 personas murieron en el mar.

El número real es probablemente mucho mayor, ya que los grupos de ayuda informaron al menos cinco "naufragios invisibles" que nunca fueron confirmados ya que no dejaron sobrevivientes.

El portavoz de Sos Méditerranée recordó que la ruta migratoria del Canal de Sicilia es la más peligrosa del mundo, pues en ella se han dejado la vida más de 20,000 personas en la última década debido a la inacción de los Estados europeos. Han renunciado a cumplir con su obligación de salvar vidas. Es algo que no tendrían que hacer las ONG, sino los propios países, con un sistema de búsqueda y rescate que sea eficaz.