Obras de Pablo Picasso, Piet Mondrian y Vincent Van Gogh a subasta

Pinturas al óleo de Pablo Picasso, Piet Mondrian y Vincent Van Gogh fueron exhibidas en la casa de subasta de Christie’s en Londres, Reino Unido.

A pesar de las restricciones impuestas en el país por COVID-19 el público puede conocerlas, para acudir solo tiene que hacer la reservación previa vía internet.

Estas tres obras serán lo más destacado de la próxima “Venta Nocturna del Siglo XX”, la cual se realizará el próximo 13 de mayo en Nueva York.

La que encabezará la subasta será “Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse)" del pintor español Pablo Picasso, la cual podría alcanzar los 55 millones de dólares, es decir, mil 95 millones 883 mil 250 pesos.

Le seguirá “Composition: No. II, with Yellow, Red and Blue” del artista neerlandés Piet Mondrian, la cual se estima alcance la suma de 25 millones de pesos, que equivalen a 498 millones 626 mil 576 pesos.

Mientras que la obra de “Le pont de Trinquetaille” del pintor neerlandés, Vincent Van Gogh, espera sea vendida entre 25 millones y 35 millones de dólares, que serían entre 498 millones 626 mil 576 pesos y 697 millones 863 mil 304 pesos.

Keith Gill, director del departamento de Arte Impresionista y Moderno de Christie’s en Londres destacó que son obras que podrían desaparecer nuevamente de la vista de los espectadores por 20 o 30 años.

Es por eso que los empleados de la casa de subastas se sienten muy contentos de “dar la bienvenida a la mayor cantidad posible de personas”, siempre respetando las medidas sanitarias.

FEMME ASSISE PRÈS D’UNE FENÊTRE (MARIE-THÉRÈSE)

Es uno de los retratos de Marie-Thérèse Walter, una mujer que a los 17 años fue musa y amante del pintor cubista español Pablo Picasso, cuando él tenía 45 años.

La joven está sentada con una pierna cruzada frente a una ventana, su ropa es de color rojo y verde. La obra fue hecha en 1932, mide casi metro y medio de altura por un metro con 14 centímetros de ancho.

Keith Gill, la calificó de ser “una imagen increíblemente icónica”, que “no se ha visto en una subasta desde 2013.”

COMPOSITION: NO. II, WITH YELLOW, RED AND BLUE

Cuadro pintado en 1927 que engloba la pureza, elegancia y rigor de la estética del un pintor vanguardista neerlandés, Piet Mondrian, quien creó el neoplasticismo.

En la obra solo utilizó los elementos fundamentales de la pintura que son la línea recta, los colores primarios y los tres no colores que son el negro, blanco y gris.

Gill, señaló que “Los Mondrian de esta calidad, de este tipo de imagen icónica modernista, son increíblemente raros. La gran mayoría están en museos” y que esta pintura en específico, había estado escondida en una coleccion privada desde 1993.

LE PONT DE TRINQUETAILLE

Una obra hecha en 1888, por el pintor neerlandés postimpresionista Vincent Van Gogh en Arles, en Francia. Muestra un puente de metal que cruza el río Rodano.