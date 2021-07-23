Desastre en Rusia, 227 incendios forestales se mantienen activos

Miles de bomberos luchan contra incendios forestales intensos en Rusia; el Ministerio de Emergencias ruso informó el jueves que hay 227 incendios forestales activos en la región de Yakutia.

Desde el comienzo del verano, 3.5 millones de hectáreas de bosque han sido destruidas por un incendio en Siberia, un área más grande que Bélgica, informó Green Peace Russia.

Los residentes locales también se unieron a la batalla y se convirtieron en voluntarios en el centro de Yakutian para incendios forestales.

The world is on fire — literally



Drier-than-average conditions combined with hotter-than-average conditions around the world have created a tinder box



Wildfires in Canada, the US, and Siberia, Russia continue to rage https://t.co/NOBh5gTYpR pic.twitter.com/nU99U2SsZz — Aspen Pflughoeft (@AspenPflughoeft) July 23, 2021

"Como comprenderá, en la sociedad la gente quiere ayudar de cualquier forma, y este deseo es siempre caótico. Y nuestro principal objetivo como organización centralizada es coordinar la llegada y salida de esas personas. Queremos asegurarnos de que todos regresen y somos responsables de cada persona.", dijo el coordinador, Dmitry Kupriyanov.

"Todos los días de 9 am a 9 pm recibimos llamadas de ciudadanos de la República de Yakutia, que quieren ser voluntarios, hay hombres, mujeres, a veces incluso escolares, pero lamentablemente no pueden ayudarlos", "Rechazamos a los que tienen enfermedades crónicas y, por supuesto, es preferible que los posibles candidatos tengan su propio equipo: carpa, saco de dormir, botas militares. Ayudamos a nuestros voluntarios con eso si es posible ", dijo la Coordinadora del Centro de Voluntarios, Valentina Smetanina.

Desastre a nivel mundial; 227 incendios activos en Rusia. REUTERS/Roman Kutukov|ROMAN KUTUKOV/REUTERS

En Rusia contaminación ambiental aumenta por incendios

La contaminación del aire en Yakutsk es 30 veces mayor que los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud, informó IQAir.

Los incendios brotan anualmente en los bosques rusos, pero se han vuelto más intensos en los últimos años en medio de temperaturas inusualmente altas en la tundra del norte de Siberia. Yakutia está en las garras de una ola de calor.

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La capital regional, Yakutsk, a veces conocida como la ciudad más fría del planeta, se vio obligada a suspender los vuelos en su aeropuerto debido a la mala visibilidad, y también se interrumpió el transporte por el río Lena que atraviesa Siberia.