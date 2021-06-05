En el Día Mundial del Medio Ambiente, Cuba planta cientos de árboles

CIudadanos y empresas cubanas plantaron cientos de árboles en La Habana éste sábado 6 de junio para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, luego de meses de quejas por la tala indiscriminada en la isla caribeña.

"El aspecto simbólico de este día es que es el primer paso para solucionar este gran problema de tala y poda indiscriminadas en La Habana. Espero que esta iniciativa se extienda más allá de las fronteras de la capital", dijo el activista Lázaro Orihuela.

La directora de Horticultura y Paisajismo del Jardín Botánico Nacional de Cuba, Larissa Castillo estuvo presente en el evento. "En esta época de la pandemia, esta época de encierro, ha hecho que la gente tome conciencia de la importancia de tener espacios verdes y tener una zona en la ciudad para conectarse con la naturaleza".

Castillo, quien participó en este evento para plantar árboles en un parque capitalino, dijo que "La Habana necesita un millón de árboles. Hoy estamos plantando entre 300 y 500 en toda la ciudad, y parece poco, pero es crucial".

La Empresa Eléctrica de La Habana en el parque Villalón junto al CITMA HABANA, los CDR y Verde Habana,unidos en el cuidado, protección y preservación del medio ambiente.🌲🌳🌈



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La plantación de estos árboles llamó la atención, luego del impulso dado por el activismo ciudadano este año, el cual lucha contra la poda y tala sin reposición en los barrios centrales de La Habana. La capital hasido criticada por el manejo desordenado de los árboles.

“Ante esa preocupación y dolor cuando vimos perder árboles, decidimos crear (un grupo de Facebook) y publicar información para crear conciencia. Ha tenido un impacto positivo. La gente lo sabe y las propias instituciones lo reconocen”, comentó la activista de Habana Verde, Alexandra Lleonart.

Actualmente, la capital cubana tiene unos 750,000 árboles, de los cuales 250,000 necesitan ser reemplazados. En lo que va de año, se han talado 900 árboles.

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 15 de diciembre de 1977. Su origen se debe a la Conferencia de Estocolmo de 1972, cuyo tema central fue el Ambiente.

Este día busca sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.

En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y, algunas veces, establece estructuras gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo ambiental y la planificación económica.

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