Día del Trabajo: Protestas e inconformidad en varias partes del mundo

Día Internacional de los Trabajadores o Día Mundial del Trabajo, la fecha que debería ser una efeméride festiva se ha convertido en una jornada de protestas y expresión de inconformidad, en movilizaciones multitudinarias de lucha por conseguir un trato digno laboral.

Enfrentamientos en marchas del 1° de mayo

En países como Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Rusia y Turquía, manifestantes abarrotaron las calles. En medio de las protestas hay dos grandes grupos contrapuestos: civiles y policías.

Arrests in Paris as thousands join May Day protests across France https://t.co/0sUmR44DRt pic.twitter.com/cX7bReDION — Reuters (@Reuters) May 1, 2021

Integrantes de la movilización lanzaron piedras, botellas, petardos y todo tipo de objetos a los uniformados, quienes respondieron con gases lacrimógenos.

Los enfrentamientos han dejado heridos y detenidos. "La policía es muy violenta con nosotros los manifestantes y no debería ser así porque protestar es un derecho humano. Es muy importante para nosotros estar aquí". - Jennifer Ammann, manifestante en Reino Unido.

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Nine arrested in London protests against greater police powers https://t.co/8HUpXlqZJx pic.twitter.com/3iLwefvkGs — Reuters (@Reuters) May 1, 2021

La protesta es en contra de la vida paralizada, del confinamiento, del desempleo, las pérdidas, las deudas y la falta de ingresos. La razón es simple: la gente quiere vivir, no sobrevivir.

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