Disneyland Paris abrió sus puertas a los visitantes. A pesar del relajamiento de medidas por la pandemia, las precauciones incluyeron una regla de que todos los visitantes mayores de seis años tenían que usar, cubre boca y la aplicación del distanciamiento social. Hay áreas de desinfectante de manos, e incluso la capacidad limitada de las atracciones para permitir el distanciamiento social.

Los miembros del elenco vestidos como los personajes favoritos de Disney, entre ellos Mickey Mouse, Minnie Mouse y Goofy, estuvieron disponibles como de costumbre para tomarse selfies con los visitantes, pero mantuvieron la distancia.

De acuerdo con las reglas revisadas del parque temático, "las interacciones cercanas, incluidos los abrazos, se suspenderán temporalmente".

Encantados de estar allí

Los visitantes que atravesaban las puertas en el momento de la apertura estaban encantados de estar allí.

Émeline N'Zalakanda, una estudiante de 22 años externó Sentirse feliz y dijo que había estado esperando esto toda su vida. "Han pasado meses y meses", dijo. "Es simplemente asombroso. Hay tanta emoción, ver a todas estas personas de nuevo".

Dentro del parque, que se encuentra a unos 40 kilómetros al oeste de París, el paseo de las tazas de té giratorias estaba en acción una vez más, y la gente se agolpaba alrededor del castillo de la Bella Durmiente.

Apertura al turismo

Natacha Rafalski, directora ejecutiva de Disneyland Paris, dijo que la reapertura fue un momento decisivo para todo el sector del turismo y la hospitalidad en Francia, ya que emerge de la pandemia.

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"Todos hemos esperado con impaciencia este momento", dijo. "Los restaurantes, los hoteles, los parques temáticos, todos los lugares de hospitalidad, son esenciales para la vida de los franceses".

con alrededor de 27,000 visitantes por día (en 2018), los parques de Disneyland Paris y Walt Disney Studio son el primer destino turístico en Europa.

El cierre permitió a los parques renovarse. Por lo tanto, varias atracciones como Blancanieves y los siete enanitos, Buzz Lightyear Laser Blast y Pinocho disfrutaron de un cambio de imagen encantador, al igual que la atracción Orbitron que aún se abrirá en unos meses

