Drones muestran el trayecto de elefantes migrantes salvajes en China

En China, las autoridades están utilizando varios drones para seguir las escapadas de los elefantes asiáticos salvajes que migran a través de la provincia de Yunnan, revelando todo el alcance de su vida en el viaje.

Debido al terreno montañoso de la ciudad de Yuxi de Yunnan, la manada de elefantes ha cambiado de dirección muchas veces. Para mantenerse al día con sus movimientos impredecibles, el equipo de búsqueda y monitoreo de elefantes asiáticos salvajes del Cuerpo de Lucha contra Incendios Forestales de Yunnan y el equipo de monitoreo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Yuxi se han dividido en múltiples grupos para rastrear a los elefantes desde varios lugares.

Aerial footage taken on June 7 shows the wild Asian elephants resting. #HiChina pic.twitter.com/dkfE6stqnC — CCTV (@CCTV) June 10, 2021

Las imágenes de drones muestran a los elefantes frecuentando un campo de maíz cerca del municipio de Shijie, donde se ayudan a cosechar en el campo. Mientras comen, los elefantes mueven constantemente sus enormes orejas para refrescarse con el calor del mediodía. Posteriormente, también se puede ver a una de las crías de elefante abriendo un pozo para saciar su sed e incluso rociando un poco de agua.

El miércoles por la mañana, la manada de elefantes se movió a lo largo de las crestas y los campos a lo largo de la frontera de los condados de Yimen y Eshan. Mientras desciende una pendiente empinada, se puede ver a los elefantes adultos usando sus patas delanteras para aplanar la cresta, lo que permite que los elefantes bebés pasen más fácilmente.

Drones muestran camino de elefantes salvajes en China.

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Drones muestran el trayecto que inició a principios de junio

Después de comer y beber, las imágenes de los drones muestran a los elefantes jugando en el suelo para refrescarse. A medida que el clima se vuelve más cálido, los elefantes hacen todo lo posible por escapar del calor. En lugar de salir por la noche, la manada ha salido a última hora de la tarde en busca de comida con muchas paradas en el camino para peleas de tierra y sesiones de remoción de barro.

La búsqueda de comida es un trabajo agotador, evidenciado por el comportamiento de un elefante, que necesitaba ser empujado y despertado de su siesta para mantenerse al día con la manada.

Además, las autoridades de Yunnan han emitido un seguro de responsabilidad civil especial para toda la provincia por accidentes de vida silvestre. El gobierno local está procesando actualmente reclamaciones de compensación por pérdidas económicas y de propiedad sufridas por los aldeanos que viven a lo largo de la ruta del rebaño.