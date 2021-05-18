La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres dijo que el ciclón Tauktae en India ha dejado muertos y severas afectaciones. Cerca de 160 carreteras han sido destruidas.

El poderoso ciclón azotó la costa oeste de India. Los árboles fueron arrancados de raíz y se registraron marejadas ciclónicas en aldeas costeras y ciudades del estado de Gujarat, donde el ciclón Tauktae, el más poderoso en más de dos décadas, tocó tierra el lunes por la noche con ráfagas de hasta 210 kilómetros por hora.

Los estados indios más afectados por el ciclón fueron Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra y Gujarat, que conforman toda la costa occidental del país asiático.

Muertes y afectaciones

Hasta el momento se ha reortado que el meteoro mató al menos a 20 personas y dañó la infraestructura y la agricultura, mientras que las fuertes lluvias continuaron azotando algunas regiones.

Cerca de 160 carreteras han sido destruidas, 40,000 árboles arrancados de raíz y varias casas dañadas. Las autoridades dijeron que el suministro de energía en 2,400 aldeas se vio afectado en el estado de Gujarat debido a que mil torres de alta tensión resultaron dañadas.

Cientos de miles de desalojados

Más de 200,000 personas han sido desalojadas de sus hogares en Gujarat cuando las autoridades cerraron puertos y aeropuertos importantes.

El director general de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, Pradhan, dijo que "Actualmente, el ciclón se ha debilitado a un nivel de tormenta ciclónica. Y probablemente, se convertirá en un sistema ciclónico o una tormenta ciclónica, que es una categoría mucho más baja".

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En el estado occidental de Maharashtra se vieron árboles y postes de electricidad arrancados de raíz, junto con paredes dañadas y otras estructuras, un día después de que el ciclón Tauktae tocara tierra el lunes (17 de mayo) por la noche.

Las vallas publicitarias fueron derribadas por los fuertes vientos provocados por Tauktae, muchos vehículos quedaron aplastados y bloqueando carreteras.

Decenas de desaparecidos

La Marina India dijo este martes (18 de mayo) que había rescatado a 177 personas de una de las dos barcazas que estaban a la deriva cerca de la costa de Mumbai.

Las barcazas que iban a la deriva frente a la costa de la ciudad no pudieron regresar al puerto a tiempo. Una de ellas se hundió como consecuencia del temporal y más de 90 personas han sido dadas como desaparecidas.

El hundimiento tuvo lugar cerca de una instalación petrolera frente a las costas de la ciudad.

En Gujarat, no se han reportado daños en las refinerías y puertos marítimos que se esperaba que estuvieran en la trayectoria de la tormenta. En la refinería Jamnagar, el complejo de refinado más grande del mundo, que es propiedad de Reliance Industries, no se reportaron daños

La tormenta aumenta la presión sobre las autoridades de la India que luchan con una asombrosa cantidad de casos de infecciones por COVID-19. Las autoridades están preocupadas por las interrupciones en el transporte de oxígeno médico a los hospitales debido a la tormenta.