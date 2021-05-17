Revelan video de OVNI en California y el Pentágono confirma veracidad

La Armada de los Estados Unidos captó un video en el que se puede observar a un objeto volador no identificado OVNI, sobre costas estadunidenses. El video del OVNI en California fue captado el 15 de julio de 2019.

El Pentágono confirmó la veracidad de las imágenes, lo que provocó la "alerta" de expertos a nivel internacional.

Video de OVNI

Las imágenes fueron difundidas a través de twitter por el documentalista Jeremy Corbell, quien señaló que la grabación del objeto volador no identificadose efectuó el 15 de julio de 2019 desde el Centro de Información de Combate del buque de combate litoral USS Omaha.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

Jeremy especificó que dicho asvistamiento tuvo lugar en las cercanías de San Diego pero que después de eso, no se encontraron más rastros.

Por su parte, el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, se encuentra analizando todos los detalles acerca de este objeto volador no identificado.

Susan Gough, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, confirmó que el video fue grabado por el personal de la Armada y que el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados, (UAPTF, por sus siglas en inglés), cuyas investigaciones se encuentran en curso.

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Y por si esto no fuera suficiente, Ryan Graves, un expiloto de la Armada estadunidense, platicó en el programa "60 Minutes" de la CBS, que él veía ovnis prácticamente todos los dias, entre los años 2015 y 2017 en un espacio restringido cerca de Virginia Beach.

Tonight, Bill Whitaker reports on the U.S. government’s grudging acknowledgment of unidentified aerial phenomena — or UAP — more commonly known as UFOs. https://t.co/6lQJNNsB94 pic.twitter.com/JRJdAQ22cr — 60 Minutes (@60Minutes) May 16, 2021

Graves aseguró que esos objetos voladores son una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos pero además, no descartó que se trate de un intento de vigilancia de otro país, como China o Rusia.

OVNI

El término objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI, se refiere a la observación de un objeto volador, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido aún después de una investigación.