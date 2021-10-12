La imponente estatua que corona el cerro del Corcovado en Río de Janeiro, pasó por un proceso de restauración de un año por un equipo de 40 profesionales entre alpinistas, escultores, geólogos y otros especialistas que recorrieron los 38 metros de la gigantesca estatua y está lista para celebrar sus nueve décadas. El Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil cumple 90 años.

En su mano derecha, se ha reconstruido la punta del dedo medio, así como el frente izquierdo de la parte superior de la cabeza. También se han realizado dos reparaciones en la parte baja de la estatua, donde está tallada la manta del Cristo.

La idea de levantar una estatua de un Cristo sobre el Corcovado se remonta a 1888, cuando la Princesa Isabel, por ser considerada la libertadora de los esclavos, rechaza la propuesta de que se construya una de ella, y ordena levantar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús sobre la cima del cerro.

La estatua pesa cientos de toneladas

La estatua, de estilo art déco pesa 1,145 toneladas, está elaborada en concreto armado y revestida completamente con esteatita.

Icónica imagen de Brasil en el mundo

El Cristo Redentor, la más icónica imagen de Brasil en el mundo está levantado a 720 metros sobre el nivel del mar y fue diseñado para resistir vientos de hasta 250 kilómetros por hora.

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Pese a que su ejecución fue una iniciativa de la Iglesia Católica para conmemorar en 1922 el centenario de la Independencia de Brasil, la estatua sólo se inauguró nueve años después, y en 2007, fue elegida una de las siete nuevas maravillas del mundo.

Nuestra Señora de la Concepción Aparecida

Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, patrona de Brasil, su santuario está en Aparecida, en el Estado de Sao Paulo y su fiesta se conmemora el 12 de octubre.

Hasta el próximo sábado 16 habrá una fiesta para celebrar la fecha del mayor símbolo de la capital de Río de Janeiro, la postal del país, Patrimonio de la Humanidad, con espectáculos, actividades culturales, talleres y, por supuesto, muchas oraciones a los pies de Cristo y en la Catedral Metropolitana de San Sebastián en Río de Janeiro.

