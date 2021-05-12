El Papa Francisco reanudó sus audiencias con público en el Vaticano

El Papa Francisco reanudó sus audiencias con público en el Vaticano tras meses de cierre por la pandemia, se mostró contento por la llegada de fieles

Después de seis meses de transmitir de manera virtual desde el interior de una biblioteca del vaticano debido a las restricciones del coronavirus, el papa Francisco reanudó sus audiencias semanales con público presente en el Vaticano.

A raíz de la pandemia del coronavirus, se restringieron todo tipo de actividades religiosas ya que significan un gran riesgo de aglomeración en espacios cerrados y al aire libre. Con la llegada de las vacunas y la inmunización parcial en Italia, Francisco pudo encontrarse nuevamente cara a cara con los fieles de la Iglesia.

Una escasa multitud de aproximadamente 300 fieles, todos con cubre boca, se sentaron afuera en el patio de San Dámaso del Vaticano. Al público le tomaron la temperatura y la pasaron por detectores de metales antes de entrar al patio.

Conversó con algunos niños

El papa aprovecho el espacio para saludar a un bebé, firmar libros, recibir regalos y para conversar con algunos niños que le dedicaron dibujos durante la audiencia celebrada en el interior del palacio apostólico.

Saludó a los fieles polacos para recordar el 40 aniversario del atentado contra el pontífice de ese país, Juan Pablo II, del 13 de mayo de 1981.

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A lo largo del encuentro, Francisco fue aplaudido y aclamado por el público que gritaba: ¡Papa Francisco, estamos contigo!".

El Papa externó su felicidad

El papa le dijo a la multitud que estaba feliz de verlos “cara a cara”.

“No es agradable hablar en una habitación vacía, frente a una cámara”, dijo el papa, refiriéndose a los meses en que celebró sus audiencias a través de una transmisión en vivo desde la Biblioteca Apostólica del Vaticano.

Las audiencias habían estado cerradas al público desde noviembre del año pasado debido a las restricciones por covid-19.

La última audiencia general con público que dictó Francisco, había sido el 28 de octubre en el Aula Pablo VI del Vaticano cuya capacidad almacenaba hasta 6 mil personas, mientras que en la última, el número de fieles se redujo significativamente por el riesgo sanitario.

En septiembre y octubre del 2020 hubo un intento de realizarlas con público, en esa oportunidad desde el patio interno y con una multitud limitada de 500 personas, aun así tuvo que suspenderlas de nuevo por la segunda ola de contagios que azotó a Italia.

El Vaticano suspendió por primera vez las audiencias papales con el público el 7 de marzo de 2020 debido a las restricciones de covid-19. El 2 de septiembre de 2020, el Vaticano reanudó las audiencias con el público solo para suspenderlas una vez más en noviembre cuando Italia experimentó un aumento en los casos de covid-19.

