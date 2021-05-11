Conoce una “rosa cósmica”, la interacción de galaxias en Andrómeda

El siempre listo telescopio Hubble de la NASA dirigió su atención hacia un interesante evento cósmico. Capturó la imagen de una "rosa cósmica" formada por el encuentro entre dos galaxias ubicadas en la constelación de Andrómeda, a 300 millones de años luz de distancia de la Tierra.

Conforme a los especialistas, las dos galaxias interactúan de una forma que se asemeja a una "rosa cósmica". Aunque la fotografía fue tomada hace más de diez años, la NASA recién la publicó en Instagram.

Las galaxias llamadas "Arp 273" interactúan debido a la atracción gravitacional. La galaxia más grande, la "UGC 1810", aparece en forma de rosa debido a la fuerza gravitacional de la galaxia que se puede apreciar abajo, la "UGC 1813".

Conforme a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA por sus siglas en inglés), el Hubble es el primer gran telescopio óptico que se coloca en el espacio y tiene una vista sin obstáculos del universo, lo que ayuda a los científicos a observar las estrellas y galaxias más alejadas de nuestro sistema solar. La mayoría de las galaxias en el espacio exterior no viven aisladas y sus encuentros son parte de la evolución de estos cuerpos cósmicos.

Telescopio Espacial Hubble

Para celebrar el 21 aniversario del despliegue del Telescopio Espacial Hubble en el espacio, los astrónomos del Instituto Científico del Telescopio Espacial ubicado en Baltimore, Maryland, apuntaron al Hubble a un grupo especialmente fotogénico de galaxias en interacción llamado "Arp 273".

La más grande de las galaxias espirales, conocida como "UGC 1810", tiene un disco que se distorsiona en forma de marea y en forma de rosa debido a la atracción de marea gravitacional de la galaxia compañera que se encuentra justo debajo de ella, conocida como "UGC 1813". Una franja de joyas azules en la parte superior es la luz combinada de cúmulos de estrellas azules jóvenes intensamente brillantes y calientes. Estas estrellas masivas brillan intensamente con luz ultravioleta.

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Respecto a su compañera más pequeña, casi de borde, muestra signos distintivos de intensa formación estelar en su núcleo, quizás provocada por el encuentro con la galaxia compañera.

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This image features the interacting galaxy pair Arp 142, which looks like a penguin protecting their egg. Arp 142 is about 326 million light-years away from Earth.



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Esa serie de patrones espirales poco comunes en la gran galaxia es un signo revelador de interacción. El brazo exterior grande aparece parcialmente como un anillo, una característica que se ve cuando las galaxias que interactúan en realidad se atraviesan entre sí. Esto sugiere que el compañero más pequeño en realidad se zambulló de manera profunda, pero descentrada, a través de "UGC 1810".

¿En dónde se encuentra la "rosa cósmica"?

"Arp 273" se encuentra en la constelación de Andrómeda y está aproximadamente a 300 millones de años luz de la Tierra. La imagen muestra un tenue puente de marea de materia entre las dos galaxias que están separadas por decenas de miles de años luz entre sí.

Esta interacción fue fotografiada el 17 de diciembre del año 2010 con la cámara de campo amplio 3 ("WFC3") del Hubble.

Esta imagen del Hubble es una combinación de datos tomados con tres filtros separados en "WFC3" que permiten una amplia gama de longitudes de onda que cubren las porciones ultravioleta, azul y roja del espectro.

¿Cuál es el telescopio más poderoso del mundo?

El telescopio Hubble que lleva 30 años orbitando la Tierra.