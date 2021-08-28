Emergencia en USA, el golpe del huracán Ida es inminente

El huracán Ida se fortaleció y el alcance de sus vientos se expandió sobre las cálidas aguas del Golfo de México, lo que llevó a decenas de miles de personas a interrumpir las vacaciones y atascar las carreteras de Luisiana.

Los meteorólogos dijeron que podría tocar tierra en Estados Unidos como una tormenta de categoría 4 "extremadamente peligrosa" en la escala de cinco pasos de Saffir-Simpson, generando vientos de 225 kph, fuertes aguaceros y una marejada que podría hundir gran parte de la costa de Luisiana bajo varios centímetros de agua.

U.S. Gulf Coast braces for Hurricane Ida after Cuba takes hit https://t.co/qLGqo9cEwr pic.twitter.com/OOfXK9UoqT — Reuters (@Reuters) August 28, 2021

"Esta es una tormenta muy peligrosa y posiblemente traerá impactos que amenazan la vida. Es una tormenta poderosa. Queremos asegurarnos, a todos, de que estén a salvo", dijo la alcaldesa de Baton Rouge, Sharon Weston Broome.

Las inundaciones causadas por la marejada ciclónica de Ida podrían alcanzar entre 3 y 4.5 metros alrededor de la desembocadura del río Mississippi, con niveles más bajos extendiéndose hacia el este a lo largo de las costas adyacentes de Mississippi y Alabama.

Huracán Ida provocó evacuaciones en zona costera

Las autoridades ordenaron evacuaciones generalizadas de áreas bajas y costeras, atascando carreteras y provocando que algunas estaciones de gasolina se secasen mientras los residentes y vacacionistas huían de la costa.

Un residente de Grand Isle dijo que ellos, junto con sus vecinos, habían estado "ocupados" preparándose para partir.

"Todos están empacando, saliendo. Escuché que solo habrá una docena de personas que intentarán aguantar, se va a inundar", dijo.

Emergencia en USA por huracán Ida.

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El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, cuyo estado se está recuperando de una crisis de salud pública derivada de una cuarta ola de la pandemia de COVID-19, instó a los residentes a prepararse para el huracán de inmediato.

Edwards declaró el estado de emergencia y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración de emergencia federal previa a la llegada de la tormenta a pedido de Edwards. Autorizó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar los esfuerzos de socorro en casos de desastre en el estado.

