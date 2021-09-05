Pensando que podría rescatar al animal, saltó al mar pero la tortuga ya estaba muerta. En Argentina muere tortuga en el mar por bolsa de plástico.

Una tortuga marina con una bolsa de plástico envuelta alrededor de su cuello fue encontrada flotando en la bahía de Guanabara en Río de Janeiro este sábado.

El trabajador ya pensionado Antonio Pereira Dos Santos pasaba el día en la bahía cuando se encontró con el animal varado atrapado en plástico.

La bolsa asfixió a la tortuga.

El biólogo Mario Moscatelli dijo que cree que la bolsa asfixió a la tortuga o actuó como un ancla, tirando de ella bajo el agua donde se ahogó.

Cada año, cientos de animales mueren o resultan heridos por las aguas residuales y los desechos plásticos en las aguas de Río de Janeiro.

En el mes de abril de este año en una playa de Níjar, Almería, España encontraron a una tortuga muerta. La gran sorpresa les llegó al hacer la necropsia. "Tenía siete bolsas enteras, un paquete de detergente de Marruecos y más plástico”, asegura a NIUS Eva María Morón, coordinadora del Centro de Rescate y Recuperación de Fauna (Equinac).

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Las bolsas le causaron la muerte por la obstrucción intestinal. Conscientes de la falta de conciencia social han compartido las duras imágenes del momento en el que descubren el plástico dentro de la tortuga. En este caso, se trata de una especie, la laud, "seriamente amenazada, relata Morón.

Toneladas de plástico se desechan en el océano.

Once millones de toneladas de plástico se desechan en el océano cada año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los desechos plásticos pueden ser mortales para las aves marinas y la vida marina, y cientos y miles de mamíferos marinos mueren cada año al consumir o quedar atrapados en desechos plásticos.

Con esta muerte tratan de volver a dejar en evidencia que nuestros residuos son el enemigo más cruel para estos animales. Probablemente, ella confundió las bolsas que la mataron con su alimento favorito, las medusas.

