El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recorrió este viernes los vecindarios en Louisiana azotada por el huracán Ida y prometió a los residentes que las autoridades están haciendo todo lo posible para restaurar la energía después de cortes generalizados.

El quinto huracán más poderoso que azotó a los Estados Unidos llegó a tierra en el sur de Louisiana el domingo pasado, dejando sin electricidad a más de un millón de residentes y sin agua a otras 600 mil personas, creando condiciones miserables para los afectados, que también soportaban un asfixiante calor y humedad.

Tune in as I deliver remarks on our response to Hurricane Ida from LaPlace, Louisiana. https://t.co/UAzpgKhchH — President Biden (@POTUS) September 3, 2021

Biden hizo los comentarios mientras visitaba LaPlace, una pequeña comunidad a unas 35 millas al oeste de Nueva Orleans que fue devastada por inundaciones, árboles caídos y otros daños por tormentas.

"Sé que todos están frustrados por el tiempo que lleva restablecer la energía", dijo Biden a los residentes.

"Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana con las empresas de energía con las que nos reunimos hoy, y estamos desplegando aún más recursos federales, incluidos cientos de generadores. Y hay más por venir para restaurar la energía lo más rápido posible ," él dijo.

Anteriormente, Biden se reunió con el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, y con funcionarios locales sobre el huracán, que le está dando al presidente una dura prueba justo después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

Biden recorre zona devastada por huracán Ida en Louisiana. REUTERS/Jonathan Ernst|JONATHAN ERNST/REUTERS

Huracán Ida también devastó el noreste de Estados Unidos

El huracán Ida azotó la costa del Golfo y abrió un camino hacia el norte a través del este de Estados Unidos, culminando el miércoles con lluvias torrenciales e inundaciones generalizadas en Nueva York, Nueva Jersey y áreas circundantes. Se reportaron al menos nueve muertes en Louisiana, con al menos otras 46 en el noreste.

Bajo la dirección de Biden, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, autorizó el jueves un intercambio de 1,5 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) a Exxon Mobil para aliviar las interrupciones del combustible a raíz del huracán.

También te podría interesar:

Controversia por uso de cubrebocas en las escuelas de Florida

Varias refinerías permanecieron aisladas del suministro de crudo y productos del sur a través de barcos y barcazas después de que varias embarcaciones hundidas cerraran partes del río Mississippi.

Estaba programado para realizar un recorrido aéreo por las comunidades más afectadas, incluidas Laffite, Grand Isle, Port Fourchon y Lafourche Parish, antes de reunirse con los líderes locales en Galliano, Louisiana, dijo la Casa Blanca.