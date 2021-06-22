Si bien los turistas generalmente disfrutan de hermosas playas de arena y aguas cristalinas a lo largo de la costa norte, este año están listos para una atracción adicional, disfrutar que en Egipto fue creada una lancha en forma de auto.

Fabricado por tres amigos, el vehículo se produce principalmente con material y talento local de ese país ubicado en el extremo noreste del continente africano, pero el motor es importado de Japón.

"Cuando vivía fuera de Egipto, quería hacer este proyecto desde el extranjero, desde fuera, y luego llevarlo a Egipto. Luego hablé con mi amigo, el Señor Al Manshawi, y pensamos y planeamos fabricar este vehículo con los mejores recursos de Egipto. Encontramos recursos realmente buenos y lo fabricamos. Como pueden ver y gracias a Dios, el producto es completamente egipcio, fue hecho por egipcios con materiales egipcios. solo el motor es japonés", externa Karim Amin, co-inventor del vehículo que puede conducir sobre el agua.

Ya tienen varios pedidos

Hasta ahora se han producido 12 vehículos y ya han recibido varios pedido tras la revelación del vehículo.

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Karim Amin externó que "después de producir el primer video sobre el vehículo, recibí un buen número de pedidos. El primer lugar donde lancé el vehículo fue Marsa Matrouh y luego vine a la costa norte para expandirme y si Dios quiere, nos expandiremos al Mar Rojo y fuera de Egipto ".

Conoce cuánto vale el vehículo

Cada vehículo tarda tres semanas en fabricarse y tiene un precio de entre 19 mil dólares, equivalentes a 400 mil pesos. Pero también hay precios de hasta casi 45 mil dólares, equivalentes a más de 900 mil pesos.

Amin y sus amigos planean desarrollar aún más el vehículo introduciendo nuevos modelos anfibios y haciéndolo operar en tierra.

También tienen como objetivo exportar a mercados extranjeros.

Durante su circulación en las costas de Alejandría, los turistas disfrutan del pasar de los vehículos anfibios.

