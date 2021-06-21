Raro diamante se podrá comprar en subasta, usando criptomonedas

Un raro diamante, en forma de pera, que se estima que alcance hasta 15 millones de dólares, se podrá comprar en una subasta que se efectuará el próximo mes mediante el uso de criptomonedas, anunció Sotheby's.

Diamante podrá pagarse con bitcóin

La casa de subastas señaló que sería la primera vez que se ofrece un diamante de tal tamaño para la compra pública con criptomonedas. Ningún otro objeto físico de tan alto valor había estado previamente disponible para la venta con criptomonedas.

El diamante (en forma de pera) de 101.38 quilates, denominado "The Key 10138", es uno de los diez diamantes de más de 100 quilates que irán a subasta, y de los cuales solo dos tienen una forma de pera. El nombre del diamante, "Key 10138", pretende reflejar el papel integral que ocupan las claves en el mundo de las criptomonedas.

Crypto per carat! We’ve just announced that cryptocurrency will be accepted as payment for an exceptional 101.38-carat pear-shaped D Flawless diamond - a significant moment in the evolution of the market. https://t.co/ulHfAJN9uW @sothebysjewels #SothebysJewels #Cryptocurrency pic.twitter.com/QEwFqmbsGn — Sotheby's (@Sothebys) June 21, 2021

Su valor de preventa se estima entre los 10 y 15 millones de dólares. Será subastado el próximo día 9 de julio en Hong Kong. Como forma de pago se aceptará bitcóin y ether, además de dinero tradicional.

Patti Wong, presidenta de Sotheby's Asia:

"Este es un momento verdaderamente simbólico. El denominador de valor más antiguo y emblemático se puede comprar ahora, por primera vez, utilizando la moneda universal más nueva de la humanidad".

Diamántes más buscados en el mundo

Los diamantes "en forma de pera" se encuentran entre los más buscados. El diamante "Cullinan 1" de 530 quilates, que forma parte de las Joyas de la Corona de Gran Bretaña, es el ejemplo más famoso.

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El máximo precio que se ha pagado por un diamante incoloro en una subasta fue un óvalo de 118.28 quilates que se vendió por 3.8 millones de dólares en Sotheby's en Hong Kong en el año 2013, con un precio récord por quilate de 260,252 dólares.

peter stoneham explains the bitcoin's "death cross": For technical analysts watching bitcoin, an important and potentially bearish chart formation just happened in the cryptocurrency: A “death cross.” #cryptocurrency #bitcoin https://t.co/gTUqgoSnR3 — Paritosh Bansal (@paritoshbansal) June 21, 2021

Criptomonedas, con crecimiento explosivo e importantes caídas

En Estados Unidos, el Comité del Congreso Nacional Republicano señaló que aceptará donaciones en criptomonedas, y este mes, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar al "bitcóin" como moneda de curso legal.

Durante el pasado mes de mayo, Sotheby's vendió un Banksy por 12.9 millones de dólares en la primera instancia de una obra de arte física vendida por una importante casa de subastas que se compró con criptomonedas.

Da domani al 10 gennaio 2021 al Museo civico di Sansepolcro sarà visitabile la mostra :"Affreschi urbani. Piero incontra un artista chiamato Bansky."

Fra le opere più importanti Love in the air (v.foto) e Resurrezione, affresco di Piero della Francesca, restaurato da non molto. pic.twitter.com/rI2DLY5zvT — Antigone 🐧# Onda Civica🌊 #Free Patrick (@Antigon25386936) June 19, 2020

¿Qué es la Criptomoneda y cómo funciona?

La criptomoneda, es también llamada moneda virtual o criptodivisa y se trata de dinero digital, lo que significa que no hay monedas ni billetes físicos, ya que todo es en línea. Las "criptomonedas" se pueden comprar con una tarjeta de crédito o, en algunos casos, a través de un proceso llamado "minería".

¿Cómo funciona el mercado de Criptomonedas?

Se utiliza para intercambiar bienes y servicios tal como se hace con cualquier otra divisa como el euro, dólar, etc. Sin embargo, este dinero virtual se caracteriza porque solo funciona a través de transacciones electrónicas, debido a que no existe la moneda físicamente.

¿Cuánto vale la Criptomoneda?

Cripto exchange Precio Compra / BTC Precio Venta / BTC

Mexo $ 368,556.11 MXN $ 355,602.02 MXN