En Nigeria fueron liberados 75 estudiantes secuestrados en una escuela en el estado de Zamfara, en el noroeste del país y fueron liberados después de que sus secuestradores fueran presionados por los militares, dijo un funcionario estatal.

Los estudiantes fueron recibidos este domingo por el gobernador de Zamfara, Bello Matawalle.

Hombres armados se llevaron a los estudiantes de la aldea de Kaya el 1 de septiembre, el último de una serie de secuestros masivos en escuelas de toda la región.

Recuento de estudiantes secuestrados

Más de 1,100 niños han sido secuestrados desde diciembre del año pasado. Las autoridades dicen que bandas de bandidos fuertemente armados, que buscan el pago de un rescate, están detrás de los secuestros.

Un portavoz del gobernador del estado de Zamfara dijo que no se había pagado ningún rescate por los 75 niños. El portavoz envió a los reporteros imágenes de niños y niñas en uniforme, sentados dentro de lo que parecía una sala de reuniones. No dijo cuándo fueron liberados.

Zamfara ha sido uno de los estados más afectados por la crisis de los secuestros. El 3 de septiembre, las autoridades ordenaron un apagón de teléfono e internet mientras las fuerzas de seguridad tomaban medidas enérgicas contra las pandillas.

Desde entonces, el estado ha estado aislado en gran medida del mundo exterior y, aunque han circulado rumores sobre lo que está sucediendo, el ejército ha proporcionado poca información.

Primarias y secundarias cerradas por temor a más secuestros

El gobernador de Zamfara Bello Matawalle ordenó el cierre "con efecto inmediato" de todas las escuelas primarias y secundarias del estado.

Desde el domingo por la noche, varios medios de comunicación nigerianos han informado de que bandidos en Zamfara atacaron una base militar y mataron a 12 soldados, pero el portavoz de la defensa, el general de división Benjamin Sawyerr, no negó ni confirmó los informes.

El secuestro ocurrió después de que 18 estudiantes y miembros del personal de la Escuela de Agricultura y Ciencias Animales de la localidad de Bakura, también en Zamfara, fueran raptados el 15 de agosto por hombres armados y rescatados a finales de ese mes.

También en febrero de este año, en ese mismo estado, fueron raptadas 279 alumnas de una escuela de secundaria femenina en la localidad de Jangebe y liberadas el pasado dos de marzo.

Además, sólo en el mes de agosto en Zamfara fueron secuestradas al menos 50 personas el pasado día 22 y unas 60 personas el día 20.

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Por otro lado, entre el 27 y el 28 de agosto se anunció la liberación de 140 estudiantes y integrantes del personal que habían sido secuestrados en tres ataques ocurridos en centros educativos de los estados de Zamfara, Kaduna (noroeste) y Níger (centro-norte).

Secuestros masivos por "bandidos"

La ola de secuestros masivos se viene dando desde comienzos de año en el centro-norte y el noroeste de Nigeria por bandas de hombres armados (identificados en el país como "bandidos") implicados también en el robo de ganado y que buscan lucrativos rescates.

El blanco más habitual de los atacantes son los centros educativos y, según la Agencia de la ONU para la Infancia (Unicef), al menos 950 alumnos fueron raptados entre diciembre y principios de julio pasado en estos incidentes.

El pasado 12 de junio, el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, prometió acabar con esos sucesos y manifestó su "pésame" a las familias de las víctimas de la violencia cometida por bandidos