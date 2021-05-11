En Rusia se registró un tiroteo en una escuela en la ciudad de Kazán. Medios locales informan que al menos 8 personas murieron, la mayoría niños. Un maestro también falleció en el incidente que ocurrió a 820 kilómetros al este de Moscú.

Se reportó que al menos 32 personas resultaron heridas, 21 de ellos fueron trasladados a hospitales, después de que un hombre armado abrió fuego al interior del colegio.

Debido al ataque armado, varios menores saltaron desde el tercer piso de la escuela número 175 de cuatro pisos.

El ataque, en el que según distintos medios locales habrían participado dos atacantes, se produjo en la escuela 175 de Kazán, capital de la república rusa de Tataristán.

Uno de los atacantes es un adolescente

Según los servicios de emergencia citados por las agencias Ria Novosti e Interfax, uno de los atacantes, un adolescente, fue detenido por la policía. El otro, según la agencia de noticias Tass, fue abatido poco después.

En el momento del suceso había 714 niños en la escuela y unos 70 empleados, de ellos 52 profesores.

El presidente de Tartaristán, Rustam Minnikhanov, quien describió el tiroteo como un desastre y una tragedia, precisó que el terrorista de 19 años fue detenido y es propietario de armas registradas.

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Efectivos de la guardia nacional de Rusia rodearon el edificio de la escuela, adonde fue enviada una veintena de ambulancias.

Se ha organizado una operación antiterrorista en la zona

El ayuntamiento de Kazán ordenó reforzar la seguridad en todos los establecimientos educativos de la ciudad. El fiscal, Ildus Nafikov, también se encuentra en el lugar y se ha abierto un caso penal. El ministerio del interior indicó que se ha organizado una operación antiterrorista en la zona.

El presidente Vladimir Putin, por su parte, ordenó de inmediato una revisión de las reglas que autorizan el porte de armas en Rusia. "El presidente ordenó que se elabore urgentemente un nuevo marco sobre el tipo de armas autorizadas para la circulación entre la población civil, teniendo en cuenta el modelo" utilizado en el tiroteo en Kazán, dijo el portavoz del kremlin, Dmitri Peskov.

Kazán es la capital de la región de mayoría musulmana de Tartaristán y se encuentra a unos 725 kilómetros al este de Moscú.

Los tiroteos escolares no son comunes en Rusia. Uno de los últimos tiroteos importantes de este tipo tuvo lugar en Crimea, anexada a Rusia, en 2018, cuando un estudiante de una universidad mató a 19 personas antes de apuntarse con su arma.

