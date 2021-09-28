En Suecia se registró una explosión en un edificio este martes en un edificio de la ciudad de Gotemburgo, que podría no deberse a un accidente, según las autoridades.

Varias personas fueron rescatadas desde los balcones, mientras se abrían paso hasta el patio utilizando sábanas atadas.

Todavía no se conoce la causa de la explosión, que ocurrió poco antes de las 05:00 horas (03H00 GMT) en el centro de la ciudad, situado en el oeste del país.

No se descarta un artefacto explosivo.

Thomas Fuxborg portavoz de la policía en Gotemburgo, ha explicado en una rueda de prensa que no descartan que el origen de la explosión sea un objeto que detonó. Asimismo, ha informado de que se está analizando si podría haber un objetivo potencial dentro del edificio que tuviese allí una propiedad, o que haya estado de visita.

La explosión afectó a tres bloques de pisos adyacentes y provocó un incendio

Al menos 23 heridos por la explosión e incendio.

El número de personas que se han trasladado a un centro sanitario es de al menos 23, de las que cinco fueron en ambulancia y tres se encuentran graves, todas mujeres y de entre 60 y 80 años, detalló el Hospital Universitario Sahlgrenska.

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A media mañana, del inmueble seguía saliendo una espesa humareda blanca, según imágenes difundidas por los medios locales. Las ambulancias, los camiones de bomberos y los equipos de rescate ocuparon la zona.

El sitio ha sido acordonado y se están llevando a cabo operaciones de rescate, declaró Hans-Jörgen Östler, portavoz de la policía regional, y ha añadido que abrirán una investigación en cuanto se asegure la zona.

Según fuentes policiales citadas por el diario local GP, un artefacto explosivo pudo haber sido colocado delante de una de las puertas de entrada.

El jefe de las operaciones de rescate, John Pile, ha subrayado que una explosión en una zona de viviendas, o una explosión en general, normalmente no es de origen natural y menos aún teniendo en cuenta que el edificio no está conectado al gas natural.

Un portavoz de los servicios de emergencia dijo que varios cientos de personas habían sido evacuadas de las inmediaciones de la explosión y el incendio.

El país nórdico ha enfrentado un aumento de la delincuencia entre pandillas en los últimos años, con grupos rivales que emplean explosivos y armas de fuego para ajustar cuentas.

