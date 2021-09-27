Presidente Joe Biden se aplica vacuna Pfizer de refuerzo contra COVID

El presidente estadounidense Joe Biden se vacunó por tercera ocasión como refuerzo de vacuna contra COVID-19 para dar ejemplo a las personas que aún no han sido vacunadas.

El mandatario recibió en La Casa Blanca una tercera dosis como refuerzo de la vacuna Pfizer contra el COVID-19, con la finalidad de incitar a los estadounidenses, que no han sido vacunados, a ser responsables y hacerlo.

La primera dama Jill Biden, también pondrá el ejemplo para la vacuna de refuerzo, resaltando aún más la importancia de cumplir con la responsabilidad de vacunarse, debido a que se ha denominado a esta crisis sanitaria como "la pandemia de personas no vacunadas" y que la consecuencia de ello no es solo la pérdida de la vida de personas sino que también un entorpecimiento a la reactivación de la economía y las escuelas.

Por ello Biden seguirá insistiendo con el cumplimiento de la vacunación como requisito en el país, para que más personas sean vacunadas y así vencer la crisis sanitaria que golpeó al mundo a inicios del año pasado, de lo contrario alrededor del 25 % de la población estadounidense que no se ha vacunado seguirá atrasando el avance del país.

Tune in as I deliver remarks and receive my COVID-19 booster shot. https://t.co/GurbbWdrvF — President Biden (@POTUS) September 27, 2021

Aun cuando se ha promovido el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en la Casa Blanca, se criticó que alrededor del mundo muchas personas no han sido vacunadas ni siquiera con la primera dosis y que a pesar de esto Estados Unidos quiera aplicar una tercera como refuerzo.

Biden acusa "Desigualdad" en la distribución de vacunas en el mundo

Biden rechazó las críticas acerca de la "desigualdad" de distribución de dosis en el planeta al mencionar "hacer más que todos los otros países del mundo juntos" por donar más poco más de mil millones de vacunas a otros países en desarrollo.

Además, recalcó que el refuerzo es de gran ayuda como protección de la variante Delta que es altamente transmisible y que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ya respaldaron 20 millones de dosis como vacuna adicional de Pfizer Inc y BioNTech para estadounidenses de 65 años en adelante, adultos con afecciones médicas de alto riesgo y solo para los que recibieron la segunda dosis hace al menos 6 meses.

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Por otra parte la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) encargada de la regulación de medicamentos, entre otras cosas, en Estados Unidos no ha considerado aún la solicitud de Moderna para refuerzos y Jhonson and Jhonson no ha realizado ninguna solicitud.

Hasta ahora se sabe que los científicos están divididos con respecto a un refuerzo de la vacuna en Estados Unidos antes de que en varias partes del mundo reciban las primeras dosis de la vacuna contra el COVID- 19.

En Estados Unidos se continuará impulsando la vacunación debido a los brotes del virus en partes regionales ya que esto sigue presionando al sistema atención médica y podría agrandarse de nuevo la situación.