Equipo diplomático mundial se refugia en el aeropuerto de Kabul

El arribo de los talibanes a Kabul, ha generado la huida de miles de personas hacia el aeropuerto, con la finalidad de evitar ser víctimas de una venidera ola de violencia.

Estados Unidos y muchos otros países occidentales han trasladado al aeropuerto de Kabul a todo el personal de sus embajadas en la capital afgana, en la que este domingo entraron los talibanes y de donde huyó el presidente afgano, Ashraf Ghani, lo que ha precipitado y acelera los planes de evacuación que ya estaban en marcha.

A la espera de que se concrete la evacuación, Estados Unidos y otros países occidentales han trasladado al personal de su embajada al aeropuerto de Kabul, que se ha convertido en una improvisada sede diplomática donde se tramitan a toda prisa los preparativos para una salida de Afganistán.

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Hace unos minutos fue difundida una alerta de la embajada de Estados Unidos en Afganistán, donde informaban fuego en zona cercana al aeropuerto.

El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo que se está trabajando "para asegurarnos de que nuestro personal está seguro y a salvo. Estamos trasladando a los hombres y mujeres de nuestra embajada a un lugar en el aeropuerto".

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