Ya son más de 65 muertos por choque de trenes en Pakistán

El número de muertos por un accidente de tren que ocurrió en la provincia de Sindh, en el sur de Pakistán, en la madrugada del lunes aumentó a 65.

Más de mil pasajeros viajaban en los trenes cuando ocurrió la colisión. Entre seis y ocho vagones del total de 14 compartimentos descarrilados de los dos trenes sufrieron daños graves, dijo un funcionario del departamento de ferrocarriles.

Más de 60 muertos por choque de trenes

La colisión tuvo lugar entre Millat Express y Sir Syed Express entre las áreas de Raiti y Ubauro, dijo un portavoz de Pakistan Railways.

"Sí, era nuestro tren 17 que subía en dirección a Lahore. Así que se descarriló e infringió la vía descendente. Mientras tanto, en unos minutos, el tren que bajaba también llegó y chocó con el tren descarrilado infringido. Entonces ambos trenes chocaron, y se puede ver el motor colapsado. Y gran parte de esta línea eléctrica colapsó, y los otros vagones también se descarrilaron. Hemos estado trabajando aquí desde la mañana pasada", explicó Jahanzaib, un ingeniero ferroviario.

65 muertos por choque de trenes en Pakistán. REUTERS/Stringer|STINGER/REUTERS

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Una de las vías de los trenes se rompió

Desde el momento del choque los equipos de rescate temieron que el número de víctimas mortales aumentara rápidamente, ya que había muchos pasajeros atrapados en los vagones y la ausencia de maquinaria adecuada para su auxilio retrasó las tareas de rescate. El accidente, que paralizó por completo el tráfico ferroviario en todo el país, puso de relieve el precario mantenimiento de una red de trenes que lleva trabajando desde hace más de siglo y medio.

Hoy, Inter-Services Public Relations de Pakistán anunció que la operación de búsqueda y rescate, que duró 29 horas, concluyó el martes al mediodía. Un total de 98 pasajeros heridos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.

Según una investigación preliminar, una articulación en algún lugar del lado derecho de la vía se rompió, lo que provocó el descarrilamiento del tren y la muerte, al día de hoy, de al menos 65 personas.