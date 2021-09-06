La seguridad israelí reforzó la presencia alrededor de la prisión de Gilboa después de que escaparon seis prisioneros de una cárcel de Israel de alta seguridad en lo que el primer ministro Naftali Bennett llamó un incidente grave.

Un gran número de fuerzas policiales fueron convocadas a los alrededores de la prisión de Gilboa, ubicada al noroeste de Beit She'an, cerca del mar de Galilea, y estaban buscando a los seis fugitivos con la ayuda de drones y helicópteros. El ejército y Shin Bet también estaban ayudando a buscar a los sospechosos y se instalaron puestos de control en la zona.

El comandante del Distrito Norte de la Policía de Israel dijo que no había avisos de seguridad para los residentes del área después del incidente, pero los instó a ejercer una mayor vigilancia.

“No hay razón para cambiar sus rutinas, pero habrá un gran número de tropas dentro de las ciudades de Afula y Beit She'an y en otras ciudades. Solicito información adicional sobre cualquier cosa sospechosa”, dijo el jefe del Distrito Norte, Shimon Ben Shabo, en un comunicado.

Reos calificados como peligrosos

Cinco de los fugitivos pertenecen al movimiento Jihad Islámico y uno es un ex comandante de un grupo armado afiliado al partido principal Fatah, dijo el Servicio de Prisiones.

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Arik Yaacov, el comandante norte del servicio, dijo que los fugitivos parecían haber abierto un agujero en el piso del baño de su celda para acceder a los pasajes formados por la construcción de la prisión.

El Servicio de Prisiones de Israel dijo que la fuga ocurrió alrededor de la 1:30 am del lunes. La policía recibió informes sobre personas sospechosas que viajaban en el área de la prisión poco tiempo después de eso.

"El ministro de Defensa ordenó refuerzos en los cruces fronterizos y en el área alrededor de la frontera, mientras se preparaba para realizar las acciones necesarias para atrapar a los terroristas, en estrecha coordinación con el servicio de seguridad Shin Bet y otros servicios de seguridad", dijo la oficina de Gantz.

La instalación, a unos 4 kilómetros (2 millas) del límite con la Cisjordania ocupada, es una de las cárceles de mayor seguridad en Israel y alberga a palestinos condenados o sospechosos de actividades antiisraelíes, incluidos ataques mortales.

Cumplían cadena perpetua

Cuatro de los hombres estaban cumpliendo cadenas perpetuas, dijo una organización de prisioneros palestinos.

Varias facciones palestinas aclamaron la fuga.

Un portavoz de la policía dijo que las fuerzas de seguridad creían que los fugitivos podrían intentar llegar a Cisjordania, donde la Autoridad Palestina ejerce un autogobierno limitado, o la frontera con Jordania a unos 14 kilómetros (9 millas) al este.

Uno de los fugitivos fue identificado por el Servicio de Prisiones como Zakaria Zubeidi, ex comandante de las Brigadas de Mártires Al Aqsa de Fatah en la ciudad de Jenin en Cisjordania. Las brigadas llevaron a cabo ataques mortales contra israelíes durante un levantamiento palestino de 2000-2005.

