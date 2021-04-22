¡Espectáculo Natural! Exhibición de flores silvestres en California

Un invierno seco en California significó que la exhibición anual de flores silvestres no alcanza la "superfloración" de años anteriores, aún así los visitantes pudieron disfrutar de las laderas alfombradas en amarillo mostaza en el Parque Estatal Chino Hills ubicado a las afueras de Los Ángeles.

Exhibición de flores silvestres en California. REUTERS/Lucy Nicholson|LUCY NICHOLSON/REUTERS

Aproximadamente el 60% de los 14,000 acres del parque están cubiertos actualmente por la flor exótica de color amarillo brillante, que crece de 2.5 a 3 metros de altura.

"Está muy por encima de mi altura y mido 1.75cm, así que es agradable estar completamente rodeada, un mundo completamente diferente fuera de mi casa, fuera del COVID y todo lo demás, es solo un buen escape", dijo la visitante del parque Azlynn Berry, de Los Ángeles.

Exhibición de flores silvestres en California. REUTERS/Lucy Nicholson|LUCY NICHOLSON/REUTERS

Un espacio para la tranquilidad

El gerente del Parque Estatal Chino Hills, Enrique Arroyo, aseguró que el personal no estaba seguro de qué tipo de floración esperar este año, después de que un incendio forestal quemó el 60% del parque en octubre de 2020, pero que se sorprendió gratamente con una modesta floración de amapolas seguida de la proliferación de mostaza.

"La flor amarilla brillante que estamos viendo en este momento es una planta exótica, pero aún así, el color resalta algo de la belleza de la naturaleza. Y lo que podemos experimentar es que venimos aquí y una vez que estás dentro del parque, una vez que estás dentro del Parque Estatal Chino Hills, estás lejos de la urbanización, aunque está justo afuera del parque. Así que hay muchas oportunidades para la tranquilidad, muchas oportunidades para la soledad, tal vez no los fines de semana cuando tenemos muchos visitantes en este momento. Pero todavía hay muchas oportunidades para encontrar ese lugar clave para alejarse de la urbanización y el desarrollo urbano"., dijo Arroyo.

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Arroyo espera que la floración dure hasta junio próximo o tal vez incluso julio, antes de secarse y perder su color.