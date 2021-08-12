Estados Unidos ampliará registro de asilo en línea para migrantes

Estados Unidos ampliará un sistema de registro de asilo en línea con la esperanza de que los migrantes lo soliciten a distancia, cuando ha habido una llegada a la frontera "sin precedentes", así lo anunció este jueves el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

U.S. to expand online asylum registration amid 'unprecedented' border arrivals https://t.co/bMWnsmtwSC pic.twitter.com/c6TXI0jQsr — Reuters (@Reuters) August 12, 2021

Solicitudes de asilo en línea o por teléfono

El sistema en línea permite que las personas se registren para solicitar asilo desde teléfonos o computadoras, una opción que podría reducir el número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, pero que aún no se ha probado de forma generalizada.

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que asumió el cargo hace casi siete meses, prometió revertir muchas de las políticas migratorias restrictivas puestas en marcha por su predecesor republicano, Donald Trump.

Sin embargo, la administración de Biden ha tenido problemas para hacer frente a un aumento de las detenciones en la frontera, que en los últimos meses alcanzaron máximos de 20 años.

El sistema de registro de asilo en línea se utilizó a principios de este año para procesar a miles de migrantes que se habían visto obligados a esperar en México, bajo el programa de Trump conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP).

Mayorkas, hablando en una conferencia de prensa en el sur de Texas, no dio detalles sobre qué solicitantes de asilo serían elegibles para usar el sistema en línea, pero dijo que se anunciarían más cambios en los próximos días.

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Llegada masiva de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México

Los agentes fronterizos estadounidenses realizaron casi 200.000 detenciones por entrada ilegal en la frontera sur en julio, el mayor total mensual desde marzo de 2000.

Las detenciones en la frontera suelen disminuir en los meses más calurosos del verano, pero la cifra de julio representa un aumento del 12% respecto de junio.

"Estamos encontrando un número sin precedentes de migrantes en los puertos de entrada de nuestra frontera sur", dijo Mayorkas.

Un grupo de funcionarios electos del sur de Texas, que se reunió con Mayorkas, criticó el manejo de la frontera por parte de Biden. "Cualquiera que sea el sistema que están utilizando está arruinado", dijo el alcalde de Laredo, Pete Sáenz, un demócrata. "Hay que arreglarlo", agregó.

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