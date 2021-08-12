Frontera entre México y EUA seguirá cerrada dos meses más: Mayorkas

El secretario de Seguridad de Estados Unidos (EUA), Alejandro Mayorkas, anunció que la frontera entre México y Estados Unidos (EUA) estará cerrada al menos dos meses más debido al rebrote de contagios por la pandemia de Covid-19.

Este jueves, a través de una conferencia realizada en McAllen, Texas, Alejandro Mayorkas explicó que los contagios de Covid-19 no permiten, por el momento, una reapertura de la frontera entre México y EUA.

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El funcionario de EUA resaltó que las cifras de contagios por Covid-19 no permiten realizar una pronta reapertura de la frontera porque México enfrenta la tercera ola de contagios. Además, Estados Unidos ha registrado un repunte de casos en diferentes estados del sur del país con la llegada de la variante Delta.

Secretario de EUA visitó México para abordar temas sobre la frontera

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de EUA, visitó la Ciudad de México el pasado 10 de agosto y se reunió con autoridades de México para abordar temas relacionados con la frontera como la reapertura de los cruces fronterizos y la ampliación de viajes permitidos, así como migración y desarrollo económico.

Sin embargo, luego de esa reunión, el funcionario señaló que habrá que esperar al menos hasta octubre de este año para que las restricciones a la mayoría de los cruces terrestres en la frontera entre México y EUA sean retiradas.

#BREAKING Secretario de seguridad nacional en McAllen reafirma que la frontera con mexico se mantendrá parcialmente cerrada por lo menos dos meses más. Los números del COVID no permite una reapertura. pic.twitter.com/nWeixgqJJn — 🇲🇽Francisco 🇩🇰🚀🇩🇰Villalobos 🇺🇸 Limon 🎤🎥 (@fvreporter) August 12, 2021

Frontera entre México y EUA fue cerrada en 2020

Las limitaciones al tránsito no esencial en la frontera entre México y Estados Unidos (EUA) fueron implementadas por primera vez el 21 de marzo de 2020, como una medida para contener la propagación de la pandemia de Covid-19 que apenas llegaba a territorio mexicano en esas fechas.

En la reunión que funcionarios de ambos países tuvieron el pasado 10 de agosto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de México, consideró que la reapertura de la frontera podría darse el 21 de agosto.

Sin embargo, tras el anunció de Alejandro Mayorkas, esta fecha no está programada para la reapertura.