Colocan estatua de Vladimir Putin desnudo frente a embajada rusa

Manifestantes checos instalaron una estatua de Vladimir Putin, donde representan al presidente de Rusia desnudo. Además, la efigie está sentada en un inodoro simulado frente a la embajada rusa en Praga.

Con este acto, los manifestantes, parte del grupo de protesta Kaputin, exigían la liberación de prisión del crítico del Kremlin Alexei Navalny. También denunciaron la concentración de tropas rusas cerca de la frontera oriental de Ucrania.

Çexiyanın başkəndi Praqadakı Rusiya səfirliyinin qarşısında rusiyalı aktivistlər Putinin "çılpaq qatil" fiqurunu quraşdırıblar. pic.twitter.com/YjVmW1sEmB — Vətənim Azərbaycan (@Azerbaycan1501) April 16, 2021

Los manifestantes agregaron un cepillo de baño dorado falso a la mano de la estatua de Vladimir Putin y un rollo de papel higiénico en la otra. En el stand están inscritas las palabras "asesino desnudo". También se encontraron cepillos de baño dorados simulados colgados junto al letrero de entrada de la embajada rusa. Los cepillos de inodoro se convirtieron en un símbolo de las protestas pro-Navalny en febrero luego de que el líder de la oposición publicara un video en el que él y sus aliados alegaban que un opulento palacio pertenecía al líder ruso.

El Kremlin ha negado que Putin fuera propietario del palacio, calificó el video como un ataque de información al presidente y sugirió que lo que describió como una "pseudo-investigación" fue una estafa diseñada para engañar a los rusos crédulos para que donen a la organización de Navalny.

Caso Navalny

Los fiscales estatales en Moscú pidieron el viernes a un tribunal que etiquetara al grupo anticorrupción de Alexei Navalny y a las organizaciones de la sede regional como "extremistas", una medida que las prohibiría y expondría a los activistas a largas penas de cárcel.

La medida, si se aprueba, marcaría una de las medidas más serias tomadas por las autoridades hasta ahora para atacar a la red de grupos creada por el crítico acérrimo de Putin que está en huelga de hambre mientras cumple su condena.

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Los manifestantes también pidieron al gobierno checo que mantenga una orientación pro-occidental y no ordene la vacuna rusa Sputnik V.