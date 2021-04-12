Rusia amenaza con alimentar por la fuerza a Alexei Navalny

Autoridades rusas amenazaron con alimentar por la fuerza al líder opositor, Alexei Navalny, quien permanece en huelga de hambre desde el pasado 31 de marzo.

Así lo informó el equipo del político que administra sus redes sociales desde que fue detenido, a principios de este año.

"Ha disminuido de peso: pesa 77 kilos, ocho menos que cuando empezó la huelga. Al ver lo seria que ha sido la huelga de hambre, la administración penitenciaria lo amenaza a diario con alimentarlo por la fuerza", señaló el equipo que respalda a la oposición.

Navalny inició protesta ante la falta de medicamentos para un dolor de espalda crónico severo y entumecimiento en las piernas.

Además, la semana pasada fue trasladado a la enfermería de la prisión luego de que presentara síntomas de enfermedad respiratoria, aunque hasta el momento se ha rehusado a ser atendido por personal de la Penitenciaría número 2 de la región de Vladimir, donde permanece preso desde el pasado 11 de marzo, ubicada a 100 kilómetros al este de Moscú.

Los compañeros del político señalaron este lunes que Navalny ya fue regresado al área común de la prisión, pero que aún no permiten que sea examinado por un médico externo.

Durante la tarde del domingo, el equipo de Navalny trató de ingresar a la prisión junto con un grupo de médicos, pues existía el temor de que se había contagiado de Covid-19, pero la prueba que le realizaron dio negativo.

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ORGANISMOS PIDEN GARANTIZAR ATENCIÓN MÉDICA

Desde que Navalny fue detenido, diversos organismos internacionales han denunciado que el gobierno encabezado por Vladimir Putin está sometiendo a Navalny a una muerte lenta.

Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, recientemente pidió al mandatario ruso que permita que Navalny sea tratado por su equipo médico de confianza.

Navalny y su equipo han rechazado el apoyo del personal de la prisión luego de que fuera envenenado en agosto de 2020 con el agente químico conocido como Novichok. Estudios realizados por el equipo médico del gobierno ruso afirmaron que Navalny no había recibido ningún tipo de sustancia que pudiera terminar con su vida, pero una vez que fue tratado por médicos de Berlín, Alemania, los estudios arrojaron rastros de Novichok en su organismo, un veneno que cobró relevancia en la Unión Soviética de la década de los ochenta.

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