Estrenan centro de detención migrante mientras AMLO y Harris se reunen

El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un video de familias migrantes y niños sometidos a procedimientos de procesamiento en centro de detención en el sureste de Texas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Instalación de Procesamiento de Donna es una estructura temporal creada para adaptarse a las necesidades de los migrantes mexicanos y centroamericanos que cruzan la frontera.

Mientras AMLO y Haris se reunen, estrenan instalaciones para detención de migrantes.

La instalación es "parte de la respuesta en curso al actual esfuerzo humanitario y de seguridad fronteriza", dijo la agencia.

Sobre este mismo tema migratorio, el presidente de mexicano, Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizaron una reunión virtual para explorar enfoques conjuntos para contener un fuerte aumento en las llegadas de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos.

Vice President Kamala Harris said the United States and Mexico must fight violence and corruption together, to help diminish migration from Central America https://t.co/O5QAsN0ZAB pic.twitter.com/eFTsz16Ecu — Reuters (@Reuters) May 7, 2021

México ha estado presionando a Washington para que invierta en América Central y el sur de México para crear incentivos para que las personas no migren, así como para que Estados Unidos cree un camino hacia la residencia legal o la ciudadanía para los trabajadores inmigrantes.

Casi al mismo tiempo que el mandatario mexicano y la vicepresidenta estadunidense sotenían la reunión virtual, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, daba un recorrido a periodistas en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y Aduana en Donna.

Mientras AMLO y Haris se reunen, estrenan instalaciones para detención de migrantes.

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"Hay aproximadamente 700 niños bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera y están bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza durante un promedio de 26 horas. Hoy en día, en este centro, en lugar de aproximadamente 3 mil 700 niños no acompañados, hay 334. En lugar de un período de custodia de aproximadamente 139 horas, están aquí aproximadamente 24 horas", dijo Mayorkas.