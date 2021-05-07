Francia prohíbe el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas

Francia prohibió el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas, debido a que “constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura” por su complejidad e inestabilidad.

En una circular del ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, se explicó que en el idioma francés, este lenguaje incorpora un sufijo femenino en un sustantivo masculino a través de un punto, lo que constituye un obstáculo para el aprendizaje de los alumnos.

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El lenguaje inclusivo en las escuelas, puntualizó el ministro, modifica el respeto de las “reglas de concordancia habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza” de la educación nacional.

Consideró que es un “obstáculo a la comprensión de la escritura” y además afecta la lectura en voz alta y la pronunciación, porque no es posible hacer una transcripción oral de este tipo de grafías.

El ministro de Educación de Francia puntualizó en la circular que los niños con capacidades diferentes se ven especialmente perjudicados al utilizar el adjetivo inclusivo.

“El aprendizaje y el dominio del francés contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades para todos los alumnos de la educación nacional”, agregó.

Blanquer promovió el uso de la feminización de ciertos términos, sobre todo los cargos ocupados por mujeres, siempre y cuando se respeten las reglas gramaticales, como el gobierno de Francia lo ha hecho con algunos documentos administrativos.

Pidió que en las escuelas, los docentes respeten “la igualdad entre niñas y niños”, por medio de la “lucha contra las representaciones estereotipadas”.

“Nuestra lengua es un precioso tesoro que tenemos la vocación de compartir con todos nuestros alumnos, en su belleza y fluidez, sin rencillas y sin instrumentalizaciones”, explicó el ministro de Educación de Francia.

Notre langue est un trésor précieux que nous avons vocation à faire partager à tous nos élèves, dans sa beauté et sa fluidité, sans querelle et sans instrumentalisation.

Les points sur les i plutôt que le point median: https://t.co/s2vLao0x6q — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) May 6, 2021

Academia de la Lengua de Francia, en contra del lenguaje inclusivo

En 2017, la Academia Francesa de la Lengua describió al lenguaje inclusivo como una “aberración”, porque “conduce a una lengua desunida, dispar en su expresión, creando una confusión que roza la ilegibilidad”.

La circular del ministro, donde se pronuncia sobre el uso de este lenguaje en las escuelas, incluyó un nuevo posicionamiento de la academia, en el que se indicó que la escritura inclusiva es perjudicial para la práctica y la inteligibilidad de la lengua.

“En un momento en que la lucha contra las discriminaciones sexistas implica combates contra la violencia conyugal, la disparidad salarial o el acoso, la escritura inclusiva, aunque parece participar de ese movimiento, no solo es contraproducente para esa causa sino perjudicial para la práctica y la inteligibilidad de la lengua”, sentenció la academia.

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