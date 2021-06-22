EU se prepara para un clima extremo este 2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya se prepara para un clima extremo este año. Por ello, la próxima semana organizará una reunión con los gobernadores de los estados del oeste del país, miembros del gabinete y funcionarios federales de gestión de emergencias para ayudar a prepararse contra el calor, la sequía y los incendios forestales.

Con la temporada de huracanes en marcha y una ola de calor que ya afecta al oeste de Estados Unidos, el mandatario dijo a los periodistas que quería asegurarse de que la nación esté en condiciones de ayudar a los estadounidenses a lidiar con el clima extremo.

"Nos espera una temporada difícil", dijo Biden al comienzo de una reunión con Deanne Criswell, administradora de la FEMA, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias por sus siglas en inglés, y la asesora de seguridad nacional Elizabeth Sherwood-Randall, además de otros funcionarios.

Además, dijo que es fundamental que el país esté preparado y tenga todos los recursos disponibles para hacer frente a las inundaciones, los incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos que probablemente se presentarán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas anteriormente que el mandatario quería reunirse con funcionarios federales de gestión de emergencias para discutir los esfuerzos de preparación y respuesta ante el inicio de la temporada alta de incendios forestales y tormentas.

En un discurso la semana pasada, Criswell dijo que 2020 fue una de las temporadas de huracanes más activas en la historia de Estados Unidos y advirtió que el cambio climático exacerbaría las condiciones climáticas en el futuro.

El presidente Joe Biden junto a la administradora de FEMA, Deanne Criswell, para discutir los esfuerzos para responder y prepararse para eventos climáticos extremos.|JONATHAN ERNST/REUTERS

Aumentar el sueldo de los bomberos

El presidente Biden también prometió aumentar los salarios de los bomberos federales tras declarar que el salario actual de $13 dóalres la hora que percibenera ridículo.

“Tienen la mayor incidencia de lesiones graves al igual que los agentes de policía. Son increíblemente valientes. Corren hacia el fuego. Me di cuenta, tengo que admitir que no lo había notado, que a los bomberos federales se les paga $13 dólares la hora. Eso va a terminar en mi administración. Es un salario ridículamente bajo para pagarle a un bombero federal".

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