Paraguay: piden ayuda para niño con problema del corazón

Paraguay: el equivalente a 300 mil pesos mexicanos es lo que Manuelito, un niño con un problema del corazón, necesita para continuar con el tratamiento médico que le da esperanza de vida.

Necesitan dinero para cirugía de corazón de Manuelito

En otras noticias: Músicos tocan en tiradero con instrumentos hechos de basura.

Manuelito requiere de la ayuda solidaria de miles de personas para lograr viajar a Argentina y así, continuar con su tratamiento médico. El pequeño tiene una enfermedad congénita del corazón, que podría tratarse en un hospital de Buenos Aires.

Manuelito perdió a su padre por COVID-19

Los padres de Manuelito siempre lucharon por él, subían al transporte público para cantar y así, juntar los recursos necesarios para continuar con el tratamiento del niño, pero recientemente su padre falleció por complicaciones deribadas del Covid-19, y hoy en día, sólo cuenta con su madre.

Manuelito requiere recaudar para el 25 de julio, 90 millones de guaraníes, es decir, casi 300 mil pesos mexicanos.

“Mi esposo falleció. El Covid-19 llegó a nuestra casa y los hospitales estaban saturados. Ambos teníamos el virus, pero en el hospital al que llegamos, solo había una cama y el me cedió el lugar. Yo me quedé con la cama y el falleció en menos de 24 horas. Después de una semana, yo salí del hospital y me enteré que mi esposo ya no estaba. Ahora necesitamos 90 millones para poder pasar un tiempo en Argentina”. - Jennifer Salinas, mamá de Manuelito.

En otras noticias: En Egipto fue creada una lancha en forma de auto.